Минобороны России признало, что в Украину отправляли солдат-срочников

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении, распространенном российским министерством обороны.

Сообщается, что "практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России".

Также Минобороны подтверждает, что несколько срочников попали в плен.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ велел направить материалы о привлечении срочников к "спецоперации" в Главную военную прокуратуру РФ.

Об участии срочников в войне в Украине стало известно с самого ее начала благодаря сообщениям от их родственников, однако власти РФ это отрицали.