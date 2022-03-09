Минобороны России признало, что в Украину отправляли солдат-срочников
Минобороны РФ признало участие военнослужащих срочной службы в военном вторжении в Украину, пишет "Медуза".
Минобороны РФ признало участие военнослужащих срочной службы в военном вторжении в Украину, пишет "Медуза".
"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении, распространенном российским министерством обороны.
Также Минобороны подтверждает, что несколько срочников попали в плен.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ велел направить материалы о привлечении срочников к "спецоперации" в Главную военную прокуратуру РФ.
Об участии срочников в войне в Украине стало известно с самого ее начала благодаря сообщениям от их родственников, однако власти РФ это отрицали.
Президент Владимир Путин заявлял, что "в этой операции принимают участие только профессиональные военные - офицеры и контрактники, а призывников нет ни одного".