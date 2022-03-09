Чт, 10.03.2022
У нас идет не война армий, а уничтожение населения. Это называется "геноцид". Лариса Гнатченко, журналист из Харькова
Лариса Гнатченко, журналист из Харькова

Минобороны России признало, что в Украину отправляли солдат-срочников

ФОТО: AFP / Scanpix

Минобороны РФ признало участие военнослужащих срочной службы в военном вторжении в Украину, пишет "Медуза".

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении, распространенном российским министерством обороны.

Сообщается, что "практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России".

Также Минобороны подтверждает, что несколько срочников попали в плен.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ велел направить материалы о привлечении срочников к "спецоперации" в Главную военную прокуратуру РФ.

Об участии срочников в войне в Украине стало известно с самого ее начала благодаря сообщениям от их родственников, однако власти РФ это отрицали.

Президент Владимир Путин заявлял, что "в этой операции принимают участие только профессиональные военные - офицеры и контрактники, а призывников нет ни одного".

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