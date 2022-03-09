Видео ⟩ Обстреляны больница и роддом в Мариуполе. Поступила информация о трех погибших

Как утром в четверг сообщил Telegram-канал городского совета, в результате удара погибли три человека, еще 17 пострадали. Среди погибших - один ребенок.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Авиаудар был совершен в момент "режима тишины", утверждают в администрации города.

Власти также сообщили, что всего в городе с начала войны погибли 1207 человек.

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что гражданской инфраструктуре Мариуполя нанесен серьезный ущерб, пишет Русская служба BBC.

Снимки были сделаны утром в среду до сообщений об обстреле детской больницы и роддома в Мариуполе.

(very) new satellite imagery from 📸Maxar, taken this morning 9 March over Mariupol, Ukraine. Images 1-2: before/after destroyed buildings in city center. Images 3-4: before/after images of destroyed grocery stores and shopping malls in western district. pic.twitter.com/hyWWHyYPbH — Mike Eckel (@Mike_Eckel) March 9, 2022

Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы в Мариуполе.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по родильному дому. Люди, дети под обломками. Зверство! Сколько еще мир будет оставаться сообщником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо! Прекратите убийства! У вас есть сила, но вы, кажется, теряете человечность", - написал украинский президент Владимир Зеленский в Telegram.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ужасным обстрел роддома в Мариуполе и заявил, что Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов.

"Мы будем привлекать Путина к ответственности за его ужасные преступления", - написал британский примьер в Twitter.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.



The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022

Украина обвиняет Россию в неприцельной стрельбе по гражданским объектам.