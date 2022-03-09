Чт, 10.03.2022
Я никогда не прощу Путина за то, что я лежала в коридоре под снарядами, обняв своего ребенка и закрывая ее своим телом. Лариса Гнатченко, журналист из Харькова
Лариса Гнатченко, журналист из Харькова

Видео ⟩ Обстреляны больница и роддом в Мариуполе. Поступила информация о трех погибших
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ФОТО: Reuters/ScanPix

По свидетельствам очевидцев и местных властей, в среду, 9 марта, были обстреляны больница и роддом в Мариуполе, пишет Русская служба BBC.

Как утром в четверг сообщил Telegram-канал городского совета, в результате удара погибли три человека, еще 17 пострадали. Среди погибших - один ребенок.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Авиаудар был совершен в момент "режима тишины", утверждают в администрации города.

Власти также сообщили, что всего в городе с начала войны погибли 1207 человек.

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что гражданской инфраструктуре Мариуполя нанесен серьезный ущерб, пишет Русская служба BBC.

Снимки были сделаны утром в среду до сообщений об обстреле детской больницы и роддома в Мариуполе.

Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы в Мариуполе.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по родильному дому. Люди, дети под обломками. Зверство! Сколько еще мир будет оставаться сообщником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо! Прекратите убийства! У вас есть сила, но вы, кажется, теряете человечность", - написал украинский президент Владимир Зеленский в Telegram.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ужасным обстрел роддома в Мариуполе и заявил, что Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов.

"Мы будем привлекать Путина к ответственности за его ужасные преступления", - написал британский примьер в Twitter.

Украина обвиняет Россию в неприцельной стрельбе по гражданским объектам.

Минобороны России продолжает сообщать, что огонь ведется только по военным целям, а поражения гражданской инфраструктуры называет "провокацией нацбатальонов".

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