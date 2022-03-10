Чт, 10.03.2022
У нас идет не война армий, а уничтожение населения. Это называется "геноцид". Лариса Гнатченко, журналист из Харькова
Лариса Гнатченко, журналист из Харькова
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  • Маркус Рива: У меня есть друзья в России, которые во мне разочаровались

Маркус Рива: У меня есть друзья в России, которые во мне разочаровались

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Певец Маркус Рива, который в последние годы также выступал в России, активно высказывает свою позицию и отношение к военным действиям президента РФ Владимира Путина на территории Украины в социальных сетях.

В беседе с изданием Kas Jauns? Рива признался, что всю связь с соседским шоу-бизнесом разорвал. Разорваны связи со многими друзьями, живущими в России

"У меня много подписчиков из России, и у них другое информационное пространство. СМИ проецируют на них совсем другую информацию. Поэтому я стараюсь использовать свои площадки, чтобы говорить о том, что происходит на самом деле.

У меня есть друзья в России, которые пишут, что я распространяю неверную информацию, что я их разочаровал.

Но это меня не задевает, не влияет на меня. Я не буду с ними вести дискуссию", - откровенничает музыкант. Он считает, что необходимо использовать соцсети, чтобы весь мир знал о происходящем, а особенно россияне. 

Ранее Интарс Бусулис и группа Prāta Vētra, которые часто концертировали в России, высказались против агрессии Кремля.

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