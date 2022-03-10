Маркус Рива: У меня есть друзья в России, которые во мне разочаровались

В беседе с изданием Kas Jauns? Рива признался, что всю связь с соседским шоу-бизнесом разорвал. Разорваны связи со многими друзьями, живущими в России

"У меня много подписчиков из России, и у них другое информационное пространство. СМИ проецируют на них совсем другую информацию. Поэтому я стараюсь использовать свои площадки, чтобы говорить о том, что происходит на самом деле.

У меня есть друзья в России, которые пишут, что я распространяю неверную информацию, что я их разочаровал.

Но это меня не задевает, не влияет на меня. Я не буду с ними вести дискуссию", - откровенничает музыкант. Он считает, что необходимо использовать соцсети, чтобы весь мир знал о происходящем, а особенно россияне.