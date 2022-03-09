"Дом любви", где связывали детей, исключен из регистра учреждений образования

Решение было основано на серьезных нарушениях законодательства, в том числе на длительном и систематическом эмоциональном и физическом насилии над детьми.

В IKVD пояснили, что в дальнейшем "Дом любви" не будет иметь права реализовывать лицензионные общеобразовательные программы и предоставлять дошкольное и начальное образование.

В ходе проверки Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI) выявила длительное и систематическое эмоциональное и физическое насилие над детьми в "Доме любви",

такое, как связывание детей, изоляция детей в помещении без взрослых, привязывание детей к стулу.

VBTAI также установила наличие в помещениях и на территории образовательного учреждения доступных для детей предметов, которые могут представлять опасность для здоровья или жизни ребенка, таких как строительные материалы, мелкие предметы, которыми ребенок может подавиться, продукты питания с истекшим сроком годности.

В ответ на запрос IKVD высказать мнения и аргументы о нарушениях "Дом любви" признал, что в работе образовательного учреждения применялись непедагогические и насильственные методы воспитания, выразив мнение, что они подходят для детей.

С учетом нарушений, установленных в ходе проверки VBTAI, и того, что эти нарушения не устранены, IKVD принял решение об исключении "Дома любви" из регистра учреждений образования.

Хотя учредитель образовательного учреждения имеет право оспорить это решение, учитывая, что здоровью детей угрожает опасность, оспаривание решения не приостановит его действия.

О принятом IKVD решении проинформированы учебное заведение, родители детей и Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. При необходимости родители детей могут обратиться в управление образования своего самоуправления или к специалисту по образованию для получения поддержки и для продолжения дошкольного и начального образования ребенка в другом образовательном учреждении самоуправления.

Ранее сообщалось, что Государственная полиция возбудила уголовное дело против дисциплинарных методов, применяемых в рижском частном дошкольном образовательном учреждении "Дом любви", где детям не только связывают руки и ноги, но и моют рты мыльной водой.