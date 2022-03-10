Финансовая помощь: Украина получит миллиарды от МВФ и США

Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что война приведет к глубокой рецессии украинской экономики, огромному гуманитарному и экономическому кризису, разрушению инфраструктуры и промышленности, сообщает Русская служба Би-би-си.

В понедельник Всемирный банк выделил Украине транш в 500 млн долларов из пакета помощи на восстановление экономики. Общий объем этого пакета составит, как ожидается, 3 млрд долларов.

Финансовая помощь от США

Нижняя палата американского Конгресса одобрила предоставление Украине 13,6 млрд. долларов финансовой помощи. Около 6,5 млрд из этой суммы выделено Пентагону на военную помощь Украине, а остальное - другим ведомствам на гуманитарную и экономическую помощь.

Эта помощь - часть законопроекта о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год. Своевременное одобрение бюджета поможет правительству США избежать очередного "шатдауна" - временного прекращения работы всех правительственных структур.

В Сенате по проекту бюджета еще не голосовали, но ожидается, что он будет одобрен.