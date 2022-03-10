Финансовая помощь: Украина получит миллиарды от МВФ и США
Международный валютный фонд в среду одобрил пакет помощи Украине объемом в 1,4 млрд долларов США. Эти деньги должны помочь Украине немного смягчить последствия войны.
Международный валютный фонд в среду одобрил пакет помощи Украине объемом в 1,4 млрд долларов США. Эти деньги должны помочь Украине немного смягчить последствия войны.
Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что война приведет к глубокой рецессии украинской экономики, огромному гуманитарному и экономическому кризису, разрушению инфраструктуры и промышленности, сообщает Русская служба Би-би-си.
В понедельник Всемирный банк выделил Украине транш в 500 млн долларов из пакета помощи на восстановление экономики. Общий объем этого пакета составит, как ожидается, 3 млрд долларов.
Финансовая помощь от США
Нижняя палата американского Конгресса одобрила предоставление Украине 13,6 млрд. долларов финансовой помощи. Около 6,5 млрд из этой суммы выделено Пентагону на военную помощь Украине, а остальное - другим ведомствам на гуманитарную и экономическую помощь.
Эта помощь - часть законопроекта о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год. Своевременное одобрение бюджета поможет правительству США избежать очередного "шатдауна" - временного прекращения работы всех правительственных структур.
"Смелый, свободолюбивый народ Украины и наши союзники в регионе получат срочно нужные им инвестиции для борьбы с Владимиром Путиным и незаконным и аморальным российским вторжением", - прокомментировала законопроект спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.