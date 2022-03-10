Bellingcat: Россия через 7-10 дней попытается "заморозить" войну в Украине

"Сложно назвать конец, так как, скорее всего, (...) это будет период, во время которого не будет понятно, закончилась война или нет. Однако кровопролития больше не будет, и это главное".

"Мы к этому приближаемся, это вопрос недели - десяти дней. Так как позиции России ослабевают, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, так как [в таком случае] им придется признаться, что она проиграна, а оставить ее на каком-то этапе "заморозки", - сказал Грозев.