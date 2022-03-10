Bellingcat: Россия через 7-10 дней попытается "заморозить" войну в Украине
Через 7-10 дней Россия попытается "заморозить" войну в Украине, прогнозирует исполнительный директор исследовательской группы журналистов Bellingcat Кристо Грозев.
Через 7-10 дней Россия попытается "заморозить" войну в Украине, прогнозирует исполнительный директор исследовательской группы журналистов Bellingcat Кристо Грозев.
"Сложно назвать конец, так как, скорее всего, (...) это будет период, во время которого не будет понятно, закончилась война или нет. Однако кровопролития больше не будет, и это главное".
"Мы к этому приближаемся, это вопрос недели - десяти дней. Так как позиции России ослабевают, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, так как [в таком случае] им придется признаться, что она проиграна, а оставить ее на каком-то этапе "заморозки", - сказал Грозев.
Согласно данным СНБО, российские силы в Украине использовали минимум 95% своих батальонных тактических групп, а также терпят потери по всем направлениям операции.