Видео ⟩ Антон Долин: "Латвия выглядит идеальным местом, где можно переждать шторм"

Латвия для нас выглядит пристанищем, прибежищем, прекрасным местом, совершенно идиллическим, райским.

Если говорить об общем настроении, то оно весьма тревожно... Это выглядит, как мы всегда себе представляли европейские страны и города в конце 30-х или в начале 40-х. Перед тем, когда туда входили войска. В воздухе висит опасность, чувство угрозы... Просто оно угрожает всем".

Антон Долин признался, что одной из причин его желания уехать из России была возможность говорить.

"Это наказание жесточайшее, вплоть до 15 лет тюрьмы за слово, говорит о том, что сама власть считает это слово очень мощным оружием", - уверен он.

Плакаты A4 с надписями "Нет войне" становятся поводом для ареста, это знак предельной репрессивности нынешней власти, но и знак того, что слова все еще обладают силой. Долин подчеркивает, что он кинокритик и рассказывает людям о кино, а потому у него очень разная аудитория: "Переубедить кого-то очень сложно. Почти невозможно... Но я думаю, что есть люди, которые не встречаются в соцсетях, а просто читают... Я думаю, что таких людей очень много".

Кто остановит Путина?

Антон Долин уверен, что в России сейчас очень много людей сомневающихся. Что людей, которые "против" или "за", меньше всего. Он не считает, что россияне сами виноваты, что у них такая власть.

Просто России после развала СССР "не повезло иметь Путина", а Украине "повезло не иметь Путина".

Кинокритик объяснил, что очень сложно протестовать в таких условиях, которые сейчас в РФ, и находить себе единомышленников.

"Просто у нас сейчас такое государство. Оно так устроено. Люди порабощены, люди обмануты. Это не единолично одним диктатором сделано. Есть грандиозная армия чиновников, пропагандистов, силовиков, очень хорошо оплачиваемых, которые много лет участвуют в этой операции подавления", - заметил Долин.

"Я не политолог, чтобы отвечать на такие вопросы, но, мне кажется,

ответ совершенно очевиден - режим Владимира Путина похоронит Владимир Путин. Он уже две недели очень эффективно, успешно этим занимается.

Просто как такой успешный камикадзе - сколько людей он с собой на тот свет унесет, это большой вопрос. Наверно, сейчас самый главный вопрос. Я не представляю себе, как начавшийся коллапс нынешней России - экономически и политически - можно будет развернуть обратно, как можно его обратить. По-моему, кроме конца этого режима, никаких других вариантов нет. А как этот конец будет оформлен - это точно вопрос не ко мне. Об этом надо говорить с политологами, с людьми компетентными, я просто кинокритик", - сказал Долин.

Как говорить с "путинистами"?