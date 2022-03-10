Сб, 12.03.2022
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Долин: "Латвия - идеальное место, где можно переждать шторм"

Российский кинокритик Антон Долин стал гостем передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Ведущие Эрика Сташкевич и Вадим Радионов поговорили с кинокритиком о его впечатлениях от Латвии, обсудили вопрос ведения диалога с "путинистами" и поинтересовались мнением о том, кто же остановит Владимира Путина.

Латвия - это идеальное место, в котором переждать шторм

Приезд в Латвию Долина был не случайным. Вот уже много лет журнал, в котором он работает, "Искусство кино", сотрудничает с Виталием Манским и подробно освещает фестиваль Artdocfest:

"Мы думаем, что это важнейший фестиваль из тех, которые происходят в русском языковом пространстве. Я хотел на него приехать, потом я передумал, решил, что не поеду, когда начались военные события. Потом я решил, что поеду и на всякий случай возьму с собой семью", - начал свой рассказ кинокритик. 

Он объяснил, что Латвия - это страна, с которой он и его семья очень дружат:

"У нас здесь много друзей, товарищей. Родственников нет, а друзья есть. Для сегодняшней критической ситуации, когда идет война, Латвия выглядит практически идеальным местом, где можно переждать этот шторм. Переждать его не удастся никому, потому что это затрагивает всех. Но технически и морально находиться сегодня в России очень сложно. Наверняка украинцам гораздо сложнее, но уже по другим причинам.

Латвия для нас выглядит пристанищем, прибежищем, прекрасным местом, совершенно идиллическим, райским.

Если говорить об общем настроении, то оно весьма тревожно... Это выглядит, как мы всегда себе представляли европейские страны и города в конце 30-х или в начале 40-х. Перед тем, когда туда входили войска. В воздухе висит опасность, чувство угрозы... Просто оно угрожает всем". 

Антон Долин признался, что одной из причин его желания уехать из России была возможность говорить. 

"Это наказание жесточайшее, вплоть до 15 лет тюрьмы за слово, говорит о том, что сама власть считает это слово очень мощным оружием", - уверен он. 

Плакаты A4 с надписями "Нет войне" становятся поводом для ареста, это знак предельной репрессивности нынешней власти, но и знак того, что слова все еще обладают силой. Долин подчеркивает, что он кинокритик и рассказывает людям о кино, а потому у него очень разная аудитория: "Переубедить кого-то очень сложно. Почти невозможно... Но я думаю, что есть люди, которые не встречаются в соцсетях, а просто читают... Я думаю, что таких людей очень много".

Кто остановит Путина?

Антон Долин уверен, что в России сейчас очень много людей сомневающихся. Что людей, которые "против" или "за", меньше всего. Он не считает, что россияне сами виноваты, что у них такая власть.

Просто России после развала СССР "не повезло иметь Путина", а Украине "повезло не иметь Путина".

Кинокритик объяснил, что очень сложно протестовать в таких условиях, которые сейчас в РФ, и находить себе единомышленников.

"Просто у нас сейчас такое государство. Оно так устроено. Люди порабощены, люди обмануты. Это не единолично одним диктатором сделано. Есть грандиозная армия чиновников, пропагандистов, силовиков, очень хорошо оплачиваемых, которые много лет участвуют в этой операции подавления", - заметил Долин.

"Я не политолог, чтобы отвечать на такие вопросы, но, мне кажется,

ответ совершенно очевиден - режим Владимира Путина похоронит Владимир Путин. Он уже две недели очень эффективно, успешно этим занимается.

Просто как такой успешный камикадзе - сколько людей он с собой на тот свет унесет, это большой вопрос. Наверно, сейчас самый главный вопрос. Я не представляю себе, как начавшийся коллапс нынешней России - экономически и политически - можно будет развернуть обратно, как можно его обратить. По-моему, кроме конца этого режима, никаких других вариантов нет. А как этот конец будет оформлен - это точно вопрос не ко мне. Об этом надо говорить с политологами, с людьми компетентными, я просто кинокритик", - сказал Долин.

Как говорить с "путинистами"?

"Я как человек культуры считаю, что стоит вести диалог в любом случае. Всегда, с кем угодно. Это не значит, что всегда у этого диалога есть результат, но стоит попытаться", - заметил кинокритик.

Долин объяснил, что соучастники - это те, от кого зависит принятие решения. Обыватель же, который считает, что всех украинцев следует "замочить", "он - идиот, но является соучастником в моральном смысле, а не в юридическом". 

Антон Долин предлагает разделить людей на два типа мышления. С одной стороны, будут имперцы, которые выступают за "русский мир" и верят, что Украины не существует. Они уверены, что везде, где был русский язык когда-либо, там должна быть русская империя. 

"И эти люди, это мировоззрение вряд ли можно изменить... А есть люди обманутые. Это те, кто повторяет тупую мантру, "а где вы были 8 лет?", "в Украине нацисты", "Украина оплачена Америкой". Для этих людей я бы устроил специально организованную экскурсию после конца войны в Америку, Украину. Чтобы они посмотрели своими глазами.

Потому что это люди отравленные пропагандой, которые не знают реальности. Они могут не быть злодеями. Они просто несчастны", - уверен он.

Ответственность и вина этих людей - это разные вещи. Конечно, вина и на всех, кто пассивно участвовал в этом обмане. Но нести они ее могут только тогда, когда им откроют глаза. К примеру, про распятого мальчика. Если человеку доказать, что это фейк, то, "если он не клинический безумец", он это признает. 

Антон Долин считает, что "имперские философы" могут существовать, как и сталинисты. Главное, чтобы в России была демократия. 

Напомним, ранее российский кинокритик Антон Долин сообщил в соцсетях, что покинул Россию. Перед отъездом на дверях их квартиры написали символ Z. Сейчас он с семьей находится в Латвии на фестивале Artdocfest.

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