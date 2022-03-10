Россия отказалась от участия в Совете Европы

В ведомстве отметили, что "недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим большинством в Комитете министров Совета Европы, разрушают организацию и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе", тогда как "Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями", пишет "Медуза".

"Ход событий становится необратимым. Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России",

- говорится в заявлении МИД.