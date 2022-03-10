Россия отказалась от участия в Совете Европы
Россия не намерена участвовать в Совете Европы. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.
Россия не намерена участвовать в Совете Европы. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.
В ведомстве отметили, что "недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим большинством в Комитете министров Совета Европы, разрушают организацию и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе", тогда как "Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями", пишет "Медуза".
"Ход событий становится необратимым. Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.
- говорится в заявлении МИД.
Напомним, ранее Совет Европы осудил признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также вторжение в Украину. По тем же причинам Комитет министров Совета Европы приостановил представительство России в организации, лишив ее права участия в работе самого комитета, Парламентской Ассамблеи и других органов Совета.