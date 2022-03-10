Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Сечина и не только

В сообщении британского правительства говорится, что речь идет "о полном замораживании активов и запрете на поездки".

Ранее СМИ уже писали, что Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании в связи с российским вторжением в Украину.

В заявлении правительства Великобритании отмечается, что с начала войны в Украине под британскими санкциями оказались более 200 российских физических лиц и структур. Всего в санкционных списках Британии теперь фигурируют более 500 лиц и структур, имеющих отношение к России.