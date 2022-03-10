Чт, 10.03.2022
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Великобритания ввела санкции против Абрамовича, Сечина и не только

ФОТО: Reuters/ScanPix

Великобритания ввела персональные санкции против ряда представителей России. Так, под санкции попали владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и еще несколько российских бизнесменов и политиков, сообщает BBC со ссылкой на правительство Великобритании.

В сообщении британского правительства говорится, что речь идет "о полном замораживании активов и запрете на поездки".

Ранее СМИ уже писали, что Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании в связи с российским вторжением в Украину.

Кроме Абрамовича, под санкции попали глава "Роснефти" Игорь Сечин, бизнесмен Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Транснефти" Николай Токарев, глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Банка России Александр Лебедев.

В заявлении правительства Великобритании отмечается, что с начала войны в Украине под британскими санкциями оказались более 200 российских физических лиц и структур. Всего в санкционных списках Британии теперь фигурируют более 500 лиц и структур, имеющих отношение к России.

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