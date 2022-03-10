Названы победители Международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga

Лучшим в конкурсной программе "Балтийский фокус" стал украинско-латвийско-немецкий фильм "Этот дождь никогда не закончится" (режиссер Алина Горлова). Гран-при конкурса "Артдокфест" получил фильм "Остров" (режиссеры Светлана Родина и Лоран Ступ, Швейцария).

Жюри программы "Балтийский фокус", присуждая приз картине "Этот дождь никогда не закончится", подчеркнуло, что режиссер Алина Горлова создала художественно качественный фильм на очень важную тему. Награда за лучшую режиссуру досталась авторам картины "Выжить" - режиссерам Ларе Милене Брозе и Килиану Армандо Фридриху (Германия), которым, по мнению жюри, удалось соединить визуально выдающееся повествование с эмоциями и симпатией к героям фильма. Жюри также присудило приз документальному фильму "Побег" (режиссер Йонас Поэр Расмуссен, Дания), назвав его образцом выдающегося повествования и великолепного монтажа.

Жюри конкурсной программы "Артдокфест" присудило шесть премий. Главный приз – Гран-при - достался фильму "Остров" режиссеров Светланы Родиной и Лорана Ступы (Швейцария), картина рассказывает о жизни простых людей в заброшенном уголке страны на севере России. Режиссер фильма в благодарственном слове призвала помнить, насколько хрупки человеческие и эмоциональные связи между людьми и как важно сохранить их в сложившейся ситуации. Приз за лучшую режиссерскую работу получила автор фильма "Бабий край" Елена Жигаева; героини ее фильма – работницы сапого-катального цеха, где вручную делают валенки. Член жюри Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира, вручая награду, пожелал режиссеру фильма, чтобы в созданных ее героинями валенках никогда бы не ходили солдаты. Специальный приз жюри присудило фильму режиссера Ренато Боррайо Серрано "Жизнь Иванны Яптунэ", а также три картины удостоились специального упоминания жюри. Это фильм Beyond the White (режиссер Евгений Калачихин, Германия) за замечательную работу камеры и две картины режиссеров, родившихся в Беларуси, но ныне проживающих в эмиграции. По поводу фильма "Мара" (режиссер Саша Кулак) жюри было единогласно с тем, что эту картину невозможно смотреть без слез на глазах. В свою очередь, фильм «Когда цветы не молчат» (режиссер Андрей Кутило) получил награду за выдающееся освещение борьбы белорусских женщин.

"Большое спасибо, что вы были с нами, и спасибо за ваш эмоциональный вклад в то, что происходило и здесь, на экране, и в Риге, а также в Украине и в мире. Вместе мы - сила!" - сказал на церемонии закрытия президент фестиваля Виталий Манский.

В этом году фестиваль традиционно прошел в кинотеатре Splendid Palace. Artdocfest/Riga поддерживается Государственным фондом культурного капитала и несколькими международными фондами. Партнерами фестиваля являются американский телеканал Current Time TV, немецкий телеканал Deutsche Welle и кинотеатр Splendid Palace.

Дополнительная информация - на сайте фестиваля https://artdocfest.com/ru/