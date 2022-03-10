Солист рок-группы "Нервы" о войне в Украине: "Сколько можно отвлекаться?"

"Друзья, группа "Нервы" останавливает свою деятельность на территории России на неопределенный срок. Все заявленные концерты не состоятся, информация по возврату средств появится в ближайшее время", - сообщили музыканты на своей странице в соцсетях.

Они объяснили поклонникам, что это вынужденная мера, которая "причиняет огромную боль", но эта боль "не сравнима с той болью", которую артисты испытывают за Украину".

"Мы понимаем, что наши настоящие друзья и единомышленники из России разделяют эту боль с нами, понимают нас и верят нам. Мы любим вас, благодарим и надеемся на скорую встречу в мире, где это будет возможно", - написали они.

На своей Instagram-странице лидер и солист группы Женя Мильковский разместил видеообращение, в котором сообщил, что коллектив полностью останавливает всю концертную деятельность на территории РФ, закрываются также кофейня и магазин.

"Мы не можем петь и выплясывать, когда идет война, когда уничтожают мою страну, когда убивают моих родных и близких людей, братьев, подруг, стариков, детей. Мы считаем, что вести концертную деятельность сейчас просто аморально", - заявил Мильковский.

Он отметил, что это сообщение - это крик его души и он надеется, что к нему прислушаются. "Сколько можно отвлекаться?" - спрашивает артист. Он объясняет, что за это время, пока мы отвлекаемся, власть творит ужасные и непростительные вещи. И сейчас особенно важно сфокусироваться и решить эту проблему, пока она не решила "всех нас".

Женя Мильковский подчеркнул, что большая часть слушателей группы "Нервы" считает, что Путин спасает всех. Певец не понимает, как его поклонники раньше могли находить поддержку в его песнях для себя, а сейчас не хотят поддержать его. Он подчеркнул, что никогда не продавал своего мнения и не врал своим слушателям.

"Ребята, я из Украины и прожил там большую часть своей жизни... Я прожил там до 24 лет. И мне, наверное, виднее, есть ли там бандеровцы и неонацисты", - заметил он.

Мильковский уточнил, что его родные улицы превратились в ад: "Если бы с вами такое произошло, вы бы просто ох**ли".