Видео ⟩ Шнуров в новом клипе сравнил русских с "евреями в Берлине в 1940-м"
В новом клипе группы "Ленинград" "Входа нет" рок-музыкант Сергей Шнуров сравнил русских с "евреями в Берлине в 1940-м".
В новом клипе группы "Ленинград" "Входа нет" рок-музыкант Сергей Шнуров сравнил русских с "евреями в Берлине в 1940-м".
Клип был опубликован 10 марта на YouTube-канале группы "Ленинград".
После военных действий России на территории Украины у Сергея Шнурова появилась новая песня на тему положения русского народа, которое он сравнил с положением евреев во время Второй мировой войны.
"Русский для вас - это новый жид.
Сжечь бы вас всех в печи", - поет музыкант.
Употребляя традиционную нецензурную лексику, он рассказывает в песне о жизни, которая ожидает русских за рубежом. Намекая на то, что не имеет значения, будешь ты "за режим" или против него, но русские теперь столкнутся со сложностями:
"Да, мозги у нас одной прошивки,
вышли мы из-под одних лекал.
Может, всем повесят нам нашивки,
чтобы отличать издалека.
У врача одна надпись в кабинет:
"Русским и собакам - входа нет".
*Внимание! В клипе присутствует ненормативная лексика
Видео: "Ленинград" - "Входа нет"