Пт, 11.03.2022
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Маркус Рива, певец

Видео ⟩ Шнуров в новом клипе сравнил русских с "евреями в Берлине в 1940-м"

Сергей Шнуров ФОТО: Кадр из видео

В новом клипе группы "Ленинград" "Входа нет" рок-музыкант Сергей Шнуров сравнил русских с "евреями в Берлине в 1940-м". 

Клип был опубликован 10 марта на YouTube-канале группы "Ленинград".

После военных действий России на территории Украины у Сергея Шнурова появилась новая песня на тему положения русского народа, которое он сравнил с положением евреев во время Второй мировой войны.

"Русский для вас - это новый жид.

Сжечь бы вас всех в печи", - поет музыкант. 

Употребляя традиционную нецензурную лексику, он рассказывает в песне о жизни, которая ожидает русских за рубежом. Намекая на то, что не имеет значения, будешь ты "за режим" или против него, но русские теперь столкнутся со сложностями:

"Да, мозги у нас одной прошивки,

вышли мы из-под одних лекал.

Может, всем повесят нам нашивки,

чтобы отличать издалека.

У врача одна надпись в кабинет:

"Русским и собакам - входа нет".

*Внимание! В клипе присутствует ненормативная лексика

Видео: "Ленинград" - "Входа нет"

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