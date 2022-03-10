Умер экс-участник "Отпетых мошенников"
Экс-участник поп-группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров (также известен под псевдонимом Том Хаос) умер в возрасте 50 лет. Об этом ТАСС сообщил концертный директор артиста Линар Сафиуллин.
Экс-участник поп-группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров (также известен под псевдонимом Том Хаос) умер в возрасте 50 лет. Об этом ТАСС сообщил концертный директор артиста Линар Сафиуллин.
По его словам, о смерти Зинурова стало известно 10 марта, когда он не приехал на запланированные съемки.
Сафиуллин не назвал причину смерти музыканта, но отметил, что она не связана с криминалом.
Telegram-канал Baza со ссылкой на анонимные источники сообщает, что Зинуров покончил с собой.
Вячеслав Зинуров был в составе группы "Отпетые мошенники" с момента ее основания в 1996 году и по 2021 год. Сообщается, что он покинул коллектив в связи с финансовыми разногласиями.