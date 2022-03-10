Умер экс-участник "Отпетых мошенников"

По его словам, о смерти Зинурова стало известно 10 марта, когда он не приехал на запланированные съемки.

Сафиуллин не назвал причину смерти музыканта, но отметил, что она не связана с криминалом.

Telegram-канал Baza со ссылкой на анонимные источники сообщает, что Зинуров покончил с собой.