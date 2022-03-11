Мила Кунис, или Милена Марковна, которая не забыла свои корни и помогает Украине делом

Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис (Mila Kunis) и ее муж актер Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) активно поддерживают украинцев не словом, а делом. Ранее пара сообщила о желании собрать пожертвования в размере 30 миллионов долларов.

Все средства они обещали потратить на гуманитарную помощь пострадавшим из-за нападения России на Украину. Недавно супруги рассказали в Instagram, что меньше чем за неделю им уже удалось собрать 20 миллионов долларов.

Не забывает свои корни

Американская киноактриса, которая прославилась ролями в таких фильмах, как "Книга Илая", "Черный лебедь", "Макс Пэйн", "Секс по дружбе", родилась в Украине.

Настоящее имя актрисы Милена, а отчество - Марковна. Ее родной город - Черновцы.

Британскому изданию The Sun знаменитость рассказывала, что родилась в еврейской семье. Ее мать была учительницей физики в школе, а сейчас заведует аптекой. Отец работал на заводе "Легмаш" инженером-механиком, а в США стал владельцем небольшого таксопарка.

Позже семья перебралась в США и поселилась в Лос-Анджелесе. Это случилось сразу после распада СССР. Девочка пошла в школу, при этом не зная английского языка. Кунис признавалась, что ощущала себя глухой и немой.

В актрисы с раннего детства

На актерские курсы Мила пошла уже в 9 лет. Туда ее определил отец. После школы девочка исправно посещала занятия в Студии Беверли-Хиллз (Beverly Hills Studio).

Карьеру она начала с видеорекламы детских товаров. В том числе, например, снималась в рекламе кукол Барби. Позднее Мила рекламировала подростковую одежду.

В кино Кунис дебютировала в 12 лет. Это была картина "Молли, загадай желание". Далее последовали популярные телевизионные сериалы телеканала Fox Network "Шоу 70-х" и "Гриффины", где Мила озвучила персонаж Мег, а затем она снялась в комедии Майка Джаджа "Экстракт" c Джейсоном Бейтманом и Беном Аффлеком.

Долгожданный успех

В 2008 голу актриса сыграла в хитовой комедии Джадда Апатоу "В пролете". Кинолента имела коммерческий успех, а сама Кунис была номинирована на премию "Выбор подростков". Затем последовал триллер "Макс Пэйн" с Марком Уолбергом в главной роли. Мила сыграла наемную убийцу. Для съемок ей пришлось научиться стрелять, боксировать и овладеть некоторыми видами боевых искусств.

Но самый большой успех в кино Милу ожидал после съемок в фильме Даррена Аронофски "Черный лебедь" в 2010 году. Это психологический триллер, где Кунис и знаменитая Натали Портман сыграли балерин-соперниц. При подготовке к фильму Мила каждый день по 4 часа занималась балетом и сидела на жесткой диете. Старания актрисы не прошли даром. Она удостоилась премии "Сатурн" и получила награду на Венецианском фестивале. Картина "Черный лебедь" была 5 раз номинирована на "Оскар" в различных категориях.

После этого Мила Кунис зарекомендовала себя в Голливуде. На ее счету уже десятки фильмов и сериалов, среди которых "Оз: Великий и Ужасный", "Третий лишний", "Цвет времени", "Восхождение Юпитер", "Очень плохие мамочки", "Два с половиной человека" и другие.

Брак с Эштоном Кутчером

В 2002 году у актрисы закрутился роман с Маколеем Калкиным, в детстве блистательно сыгравшим в кинокомедии "Один дома". Пара даже планировала пожениться, но свадьба не состоялась.

В 2012 году актриса встретила актера Эштона Кутчера, который стал ее парнем. В 2015 году пара поженилась. Кстати, знакомы они были со времен совместных съемок в сериале "Шоу 70-х", но только спустя десятилетие между молодыми людьми вспыхнули чувства. Супруги воспитывают двух детей - дочь Уайатт Изабель и сына Димитрия Портвуда.