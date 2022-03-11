ФОТО ⟩ Недалеко от Тарту поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Авария произошла на железнодорожном переезде у шоссе Юленурме - Кюлитсе, где грузовик врезался сбоку в поезд Elron, после чего поезд сошел с рельсов в поле.

На место прибыли несколько машин скорой помощи, работают спасатели. Железнодорожный переезд перекрыт. Движение поездов в направлении Тарту - Валга остановлено.

На пути поезда, следовавшего в сторону Валги, оказался полуприцеп Scania. Судя по надписям, грузовик предназначался для перевозки щепы, но по фотографиям с места происшествия видно, что тяжелого груза в машине не было.

Как указал BNS пресс-секретарь спасательного департамента, пострадали восемь человек, пятерых из них скорая помощь доставила в больницу для обследования.

"По предварительным данным, никто тяжело не пострадал", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, спасатели помогли людям выбраться из вагонов, а полиция впустила их в автобус, чтобы согреться.

Компания Elron организовала альтернативный транспорт для пассажиров, следовавших поездом в Валгу - автобусы должны прибыть на место в ближайшее время. Elron также заменит автобусами все сегодняшние поезда из Валги.

Однозначной информации о причине аварии пока нет. Однако водитель попавшего в аварию грузовика в беседе с Tartu Postimees указал на вероятность того, что светофор на перекрестке не работал должным образом и лишь в последний момент начал мигать красным светом. По словам водителя, ему нужно было быстро решить, затормозить и оказаться кабиной на пути поезда или дать газу, чтобы удар пришелся на прицеп. Водитель решил в пользу последнего.