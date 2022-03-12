Сб, 12.03.2022
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"Я отказываюсь признавать это государство моим". Рэпер Face покинул Россию

Рэпер Face ФОТО: скриншот видео

Российский рэпер Face покинул Россию. Об этом исполнитель сообщил у себя в Telegram. По словам Ивана Дремина (настоящее имя исполнителя), он уехал из России и больше не будет давать там концерты.

"Меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды", - заявил музыкант.

В своем обращении он призвал российское государство и армию одуматься и прекратить разрушение жизней на территории братского народа.

"Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей, потому что кто-то должен это сделать и так уж вышло, что эта нелегкая доля всегда приходится на таких, как я, потому что у истинного зла никогда не хватит смелости признаться даже самим себе в собственных злодеяниях", - обратился Face к жителям Украины.

Это первый пост исполнителя с момента вторжения России в Украину 24 февраля.

"Многие меня спрашивали - почему я не высказываюсь? Почему я молчу? Я хочу рассказать вам о том, что происходило со мной в последние две недели. Мой ответ прост - я был в шоке, я просто оцепенел,

да я до сих пор не могу поверить в то, что это случилось и продолжается прямо сейчас. В то, что в это вовлечена моя страна, в то, что люди, с которыми я дружил, это "понимают", а некоторые даже одобряют. Люди, с кем я жил по соседству, с кем я ходил в один продуктовый магазин",

- объяснил Face.

Рэпер неоднократно выступал в украинских городах, в последний раз - в 2021 году.

Куда именно он уехал из России, он не сообщил.

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