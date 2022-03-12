"Я отказываюсь признавать это государство моим". Рэпер Face покинул Россию

да я до сих пор не могу поверить в то, что это случилось и продолжается прямо сейчас. В то, что в это вовлечена моя страна, в то, что люди, с которыми я дружил, это "понимают", а некоторые даже одобряют. Люди, с кем я жил по соседству, с кем я ходил в один продуктовый магазин",