"Я отказываюсь признавать это государство моим". Рэпер Face покинул Россию

"Меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды", - заявил музыкант.
В своем обращении он призвал российское государство и армию одуматься и прекратить разрушение жизней на территории братского народа.
"Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей, потому что кто-то должен это сделать и так уж вышло, что эта нелегкая доля всегда приходится на таких, как я, потому что у истинного зла никогда не хватит смелости признаться даже самим себе в собственных злодеяниях", - обратился Face к жителям Украины.
Это первый пост исполнителя с момента вторжения России в Украину 24 февраля.
"Многие меня спрашивали - почему я не высказываюсь? Почему я молчу? Я хочу рассказать вам о том, что происходило со мной в последние две недели. Мой ответ прост - я был в шоке, я просто оцепенел,
да я до сих пор не могу поверить в то, что это случилось и продолжается прямо сейчас. В то, что в это вовлечена моя страна, в то, что люди, с которыми я дружил, это "понимают", а некоторые даже одобряют. Люди, с кем я жил по соседству, с кем я ходил в один продуктовый магазин",
Рэпер неоднократно выступал в украинских городах, в последний раз - в 2021 году.
Куда именно он уехал из России, он не сообщил.