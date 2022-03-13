Вс, 13.03.2022
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Манский: Путин начал употреблять "отравленные" продукты

Vitālijs Manskis ФОТО: Publicitātes foto

Российский кинорежиссер Виталий Манский, который уже несколько лет живет в Риге и проводит фестиваль документального кино Artdocfest, в интервью журналу Ir поделился своими мыслями об агрессии режима Владимира Путина против Украины.

На вопрос, как он объясняет шокирующие весь мир действия российского лидера Владимира Путина, Манский, известный своими фильмами "Свидетели Путина" и "Горбачев", ответил, что Путин стал жертвой собственной пропаганды.

Он поясняет, что Путин питается только информацией, предоставляемой его службами.

"Он смотрит особенный телевизионный дайджест. У него уже много лет совершенно искаженное представление о мире. Я был на этих [кремлевских] этажах и в комнатах, я знаю, о чем говорю. Чиновники делают то, что нравится начальнику.

Но руководитель, который оторван от реальности, начал употреблять "отравленные" продукты, он отравлен", - поясняет режиссер.

"Я не хочу оправдывать его, просто объясните мне этот необъяснимый парадокс - начать войну в 21-м веке", - говорит он.

Манский считает, что Путин не планировал длительную войну, поэтому ее изначально назвали "военной операцией".

"Путин представлял себе, что против армии выйдут люди с хлебом-солью. Потому что так говорила его пропаганда. Но теперь он столкнулся с другой реальностью. И в панике начал говорить о ядерной кнопке, просто ошарашенный. Находясь в Кремле, на вершине пирамиды, сохранить трезвый рассудок невозможно. Это "византийская система", где вождь мгновенно обожествляется. В здании, куда никогда не входил простой смертный, а есть только президент".

Манский рассказал, что в Кремле есть специальный лифт для премьера, лестница для министров, вход для губернаторов:

"Я сам видел: президент вызывает губернатора на совещание. По сравнению с губернатором России президент Латвии как посыльный. Губернатор - тоже бог, царь своего края. И этого бога вызывают в Москву. Бог заходит в первый корпус, сдает телефон, входит в комнату, где расположен стол с виноградом, яблоками, водой… И без телефона сидит там 12 часов, может только сходить в туалет. Встреча назначена на 10 утра, но его никто не принимает. Он ходит по комнате... Наконец к десяти часам вечера в кабинет к президенту входит деморализованный, слабый, бессильный человек. Сломленный. Мелкие нюансы внутри власти создают совершенно новое впечатление об этом величии. И так было больше 20 лет".

Интервью целиком читайте в новом номере журнала Ir.

Виталий Манский родился во времена СССР во Львове. В 1990 году окончил ВГИК, операторский факультет (мастерская Сергея Медынского). С 2014 года проживает в Риге.

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