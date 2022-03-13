Манский: Путин начал употреблять "отравленные" продукты

На вопрос, как он объясняет шокирующие весь мир действия российского лидера Владимира Путина, Манский, известный своими фильмами "Свидетели Путина" и "Горбачев", ответил, что Путин стал жертвой собственной пропаганды.

Он поясняет, что Путин питается только информацией, предоставляемой его службами.

"Он смотрит особенный телевизионный дайджест. У него уже много лет совершенно искаженное представление о мире. Я был на этих [кремлевских] этажах и в комнатах, я знаю, о чем говорю. Чиновники делают то, что нравится начальнику.

Но руководитель, который оторван от реальности, начал употреблять "отравленные" продукты, он отравлен", - поясняет режиссер.

"Я не хочу оправдывать его, просто объясните мне этот необъяснимый парадокс - начать войну в 21-м веке", - говорит он.

Манский считает, что Путин не планировал длительную войну, поэтому ее изначально назвали "военной операцией".

"Путин представлял себе, что против армии выйдут люди с хлебом-солью. Потому что так говорила его пропаганда. Но теперь он столкнулся с другой реальностью. И в панике начал говорить о ядерной кнопке, просто ошарашенный. Находясь в Кремле, на вершине пирамиды, сохранить трезвый рассудок невозможно. Это "византийская система", где вождь мгновенно обожествляется. В здании, куда никогда не входил простой смертный, а есть только президент".

Манский рассказал, что в Кремле есть специальный лифт для премьера, лестница для министров, вход для губернаторов:

"Я сам видел: президент вызывает губернатора на совещание. По сравнению с губернатором России президент Латвии как посыльный. Губернатор - тоже бог, царь своего края. И этого бога вызывают в Москву. Бог заходит в первый корпус, сдает телефон, входит в комнату, где расположен стол с виноградом, яблоками, водой… И без телефона сидит там 12 часов, может только сходить в туалет. Встреча назначена на 10 утра, но его никто не принимает. Он ходит по комнате... Наконец к десяти часам вечера в кабинет к президенту входит деморализованный, слабый, бессильный человек. Сломленный. Мелкие нюансы внутри власти создают совершенно новое впечатление об этом величии. И так было больше 20 лет".

Интервью целиком читайте в новом номере журнала Ir.