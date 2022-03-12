Приднестровье как новый Донбасс? Молдова не хочет стать следующей мишенью России

Одна из участниц рассказала, что за время ее акции к ней подошли порядка 35 человек, четверо из них были настроены весьма агрессивно.

Между тем, в акции в поддержку России, инициированной коммунистами Приднестровья, по разным оценкам, приняли участие около 100 человек. Официально акция считалась несогласованной, но, как говорят очевидцы, ее никто не разгонял.

В целом, баланс сторонников и противников действий России на стороне первых, но не с таким абсолютным преимуществом, как раньше.

Что касается властей Приднестровья, то они, по словам Николая Кузьмина, неожиданно для многих заняли жесткую нейтральную позицию.

Они одинаково старательно избегают слов "война" и "спецоперация", называя происходящее в Украине "ситуацией" и "испытанием".

"Вплоть до 2020 года посыл "приднестровский политик, который откажется от пророссийского курса - это мертвый политик" работал железно. Но после этих событий я не уверен, что так будет и дальше, - считает Кузьмин. - У нас очень специфический регион, зажатый между Молдовой и Украиной, мы очень ориентированы на экспорт в Молдову и в ЕС. У наших бизнес-элит есть недвижимость за пределами Приднестровья, которая тоже может оказаться под санкциями".

По мнению политолога, власти Приднестровья оказались в очень сложном положении, когда надо выбирать между продолжением традиционно пророссийского курса в политике и серьезными экономическими последствиями лично для себя и для региона.

Другой приднестровский политолог и бывший советник председателя Верховного совета Приднестровья Сергей Широков допускает любой сценарий.

"Граница между Россией и Западом может сейчас пройти по Днестру. Вопрос, будет ли это граница с железным занавесом или свободным переходом?" - сказал он в комментарии New York Times.

Как бы ни развивались события дальше, многолетняя плотная дружба с Москвой дает о себе знать прямо сейчас.

По словам Николая Кузьмина, украинские беженцы предпочитают уезжать куда угодно, только не в Приднестровье. Приехали в основном те, у кого в непризнанной республике есть недвижимость или близкие родственники, или кому было удобнее всего добираться до этой границы - таких несколько сотен человек.

Остальных отпугивает, в частности, присутствие российских военных и потенциальная возможность того, что военные действия могут прийти и сюда.

Настроения в Кишиневе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил президента Молдовы Майю Санду в готовности Вашингтона оказать любую поддержку в случае угрозы ее молдавской территории ФОТО: AFP

В Кишиневе за последнюю неделю побывали глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен. Между этими двумя визитами президент Молдовы Майя Санду, вслед за Украиной и Грузией, подписала заявку на вступление страны в состав ЕС.

Такая активность заставила многих думать, что власти Молдовы готовы к самому неблагоприятному для себя развитию событий.