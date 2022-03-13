"У нас она будет в безопасности": Кауперс приютил у себя музыкального менеджера из Украины

В беседе с Латвийским радио женщина призналась, что они когда-то вместе работали.

"Он позвонил мне и сказал, что думает об Украине и обо мне каждый день. Когда я расплакалась во время разговора, Ренарс сказал мне, чтобы я вместе с котом приезжала к нему".

У киевлянки есть агентство по связям с общественностью, которое в свое время помогало организовывать музыкальные фестивали и концерты, в том числе и выступления Prāta Vētra в Украине.

Фотография Екатерины с Ренарсом Кауперсом опубликована в Instagram-аккаунте группы. "Крепкое объятие - она и ее четвероногий друг будут у нас в безопасности", - написано под фото.

Сначала Екатерина не хотела уезжать из Украины, но музыкант убедил ее, что провести пару недель в более спокойной обстановке в Риге или Лиепае - это нормально.

"Меня не покидает ощущение, что это все кино. Начиная от бомбежек города, взрывов ракет и до того, что Ренарс ждет меня на вокзале в 6:30", - говорит Екатерина.

Напомним, после того как Байба Сипениеце-Гаваре 26 февраля на акции протеста резко осудила выступления латвийских артистов в России, Интарс Бусулис и солист группы Brainstorm Ренарс Кауперс заявили, что не стоит искать виноватых и что они растеряны. Группа Prāta Vētra пояснила, что решительно осуждает агрессию президента РФ Владимира Путина в Украине.

В официальном аккаунте группы в Instagram был опубликован пост, в котором группа осудила преступную деятельность Путина в Украине.

"Дорогие друзья, преданные слушатели группы Prāta Vētra, мы всегда старались быть аполитичными, но этот момент требует твердой позиции. Мы однозначно осуждаем агрессию Кремля и выступаем за свободу и суверенитет Украины.

Мы восхищаемся мужеством и самопожертвованием украинцев в защите своей земли и очень сочувствуем всему украинскому народу.