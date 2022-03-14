Пн, 14.03.2022
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

"НАТО - альянс тьмы, Путин - дитя света": СГБ в Латвии пресекает оправдание войны в Украине

ФОТО: Reuters/ScanPix

Служба государственной безопасности в марте возбудила два уголовных дела, которые связаны с оправданием войны России в Украине или разжиганием ненависти, и еще несколько следственных дел в настоящее время находятся в активной стадии, сообщает передача De Facto на LTV.

Первые задержания 

Первое из этих производств было возбуждено по признакам составов уголовных преступлений, предусмотренных статьями 74.1 и 78 Уголовного кодекса - о возможном оправдании и героизации преступлений против мира и военных преступлений, а также о возможном подстрекательстве к национальной и этнической розни. В понедельник, 7 марта, по этому делу были задержаны четыре человека, которые связаны с лечебным центром DVS Urantija.

De Facto обращала внимание на эту организацию еще после аннексии Крыма Россией. Уже тогда руководитель центра Скайдрите Алексеева восхваляла Путина как дитя света.

De Facto известно, что

на собраниях центра Urantija украинцев называли демонами фашизма. А когда Россия напала на Украину, убийство украинцев было объявлено нормой, на собрании даже молились за это. А НАТО назвали альянсом тьмы.

Руководитель центра Алексеева сейчас является одним из подозреваемых по делу СГБ. Двое других - целитель центра Вентис Василевскис и его сын Айвис Василевскис. Уголовный процесс был также инициирован в отношении другого целителя. Их мероприятия посещают десятки людей, а содержание этих мероприятий также распространяется в электронном виде.

Айвис Василевскис - единственный из четверых подозреваемых, который был задержан, к остальным была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Василевскис гораздо более публично высказывался о военных преступлениях - он вел трансляции в Facebook, у которых было более 16 тысяч зрителей. Вот цитата из того, что он сказал 28 февраля:

"(...) Военными преступниками будут те, кто сейчас прикрывается мирным населением в Киеве, чем и занимается украинская армия, и поэтому они кричат ​​сейчас, что наступление прекратилось и тому подобные вещи. Военные преступления - это то, что делает украинская армия, потому что они не выпускают гражданских в коридоры в первую очередь, они прикрываются гражданскими, как это было в Сирии.

Следует отметить, что ряд сайтов, где до недавнего времени велась активная борьба с вакцинацией, сейчас обращены в сторону Украины, часто повторяя сообщения Кремля. И когда их обвиняют в том, что они действуют в интересах Путина, они говорят, что это всего лишь мнение. Однако это не так, и в определенных ситуациях необходимо учитывать, что, сделав заявление в поддержку войны или оправдывая военные преступления, придется предстать перед судом за совершение тяжкого преступления.

Разжигание ненависти в Facebook

На прошлой неделе в Даугавпилс прибыл автобус с детьми из Украины, спасающимися от войны. Пост мэра Андрея Элксниньша ("Согласие") в Facebook об этом событии набрал почти шестьсот комментариев. Среди поддерживающих и ободряющих комментариев есть и те, которые призывают показать свое место "беженцам", наиболее популярным был этот: "Кто-то должен объяснить, что они гости и что здесь у людей на машинах георгиевские ленточки, российские флаги и это норма". В другом комментарии тот же автор предупреждает: "Если будет как в Молдове, надо собрать их в кучу и вывезти на поле под мирным и ясным небом".

Можно предположить, что заявления связаны с распространяемой в соцсетях пропагандистской машиной Кремля ложной новостью о якобы неблагодарных украинских беженцах, которые хотят диктовать свои порядки за границей. Интернет-тролли также активны в разделе комментариев. De Facto связалась с автором цитируемого комментария, он поясняет, что не имел в виду детей, которые приехали в город. Но в разговоре с журналистом передачи своего мнения он не изменил.

В Государственной полиции подчеркивают, что следят за происходящим как в онлайне, так и в офлайне и получают множество сообщений от населения.

Из-за политических процессов и войны физические столкновения тоже случаются, но редко.

"Все дела о хулиганских действиях полиция оценивает как в административном, так и в уголовном порядке. Ведомственные проверки будут начаты, например, в связи с буквой Z, которая является соответствующим символом агрессии Кремля", - говорит пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите.

Часть заявлений, поступивших в полицию, а также не менее пяти, которые поступили в прокуратуру, были направлены в Службу государственной безопасности для проверки. Две жалобы поступили из Украины, граждане которой жалуются на созданный в Латвии интернет-контент, оправдывающий нападение России на Украину.

Что говорит закон?

Ничто не мешает Латвии использовать существующие статьи Уголовного закона для наказания тех, кто разжигает ненависть и оправдывает войну и военные преступления. И для этого не нужно ждать решений международных судов, в этом единодушны и прокуратура, и законодательные органы.

По мнению СГБ, действующее в Латвии нормативное регулирование также подходит для привлечения к ответственности тех, кто оправдывает и прославляет военную агрессию России против Украины и ее народа. Такие действия, как оправдание и прославление военных преступлений, совершенных Россией (статья 74.1 Уголовного закона), подстрекательство к геноциду (статья 71.1) или агрессивной войне (статья 77), разжигание национальной или этнической ненависти (статья 78), призывы к действиям против латвийской государственной независимости, суверенитета или территориальной целостности республики (статья 81) подлежат уголовной ответственности, напоминает СГБ.

В отдельных случаях, когда основание для возбуждения уголовного дела, указанное в Уголовно-процессуальном законе, в ходе проверки не установлено, СГБ реализует превентивные меры для предотвращения возможной опасности, например, проводит беседы с причастными лицами", - сообщила De Facto Служба госбезопасности.

Видео: Сюжет передачи De Facto на латышском языке

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