"НАТО - альянс тьмы, Путин - дитя света": СГБ в Латвии пресекает оправдание войны в Украине

Айвис Василевскис - единственный из четверых подозреваемых, который был задержан, к остальным была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Василевскис гораздо более публично высказывался о военных преступлениях - он вел трансляции в Facebook, у которых было более 16 тысяч зрителей. Вот цитата из того, что он сказал 28 февраля:

"(...) Военными преступниками будут те, кто сейчас прикрывается мирным населением в Киеве, чем и занимается украинская армия, и поэтому они кричат ​​сейчас, что наступление прекратилось и тому подобные вещи. Военные преступления - это то, что делает украинская армия, потому что они не выпускают гражданских в коридоры в первую очередь, они прикрываются гражданскими, как это было в Сирии.

Следует отметить, что ряд сайтов, где до недавнего времени велась активная борьба с вакцинацией, сейчас обращены в сторону Украины, часто повторяя сообщения Кремля. И когда их обвиняют в том, что они действуют в интересах Путина, они говорят, что это всего лишь мнение. Однако это не так, и в определенных ситуациях необходимо учитывать, что, сделав заявление в поддержку войны или оправдывая военные преступления, придется предстать перед судом за совершение тяжкого преступления.

Разжигание ненависти в Facebook

На прошлой неделе в Даугавпилс прибыл автобус с детьми из Украины, спасающимися от войны. Пост мэра Андрея Элксниньша ("Согласие") в Facebook об этом событии набрал почти шестьсот комментариев. Среди поддерживающих и ободряющих комментариев есть и те, которые призывают показать свое место "беженцам", наиболее популярным был этот: "Кто-то должен объяснить, что они гости и что здесь у людей на машинах георгиевские ленточки, российские флаги и это норма". В другом комментарии тот же автор предупреждает: "Если будет как в Молдове, надо собрать их в кучу и вывезти на поле под мирным и ясным небом".

Можно предположить, что заявления связаны с распространяемой в соцсетях пропагандистской машиной Кремля ложной новостью о якобы неблагодарных украинских беженцах, которые хотят диктовать свои порядки за границей. Интернет-тролли также активны в разделе комментариев. De Facto связалась с автором цитируемого комментария, он поясняет, что не имел в виду детей, которые приехали в город. Но в разговоре с журналистом передачи своего мнения он не изменил.

В Государственной полиции подчеркивают, что следят за происходящим как в онлайне, так и в офлайне и получают множество сообщений от населения.

Из-за политических процессов и войны физические столкновения тоже случаются, но редко.

"Все дела о хулиганских действиях полиция оценивает как в административном, так и в уголовном порядке. Ведомственные проверки будут начаты, например, в связи с буквой Z, которая является соответствующим символом агрессии Кремля", - говорит пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите.

Часть заявлений, поступивших в полицию, а также не менее пяти, которые поступили в прокуратуру, были направлены в Службу государственной безопасности для проверки. Две жалобы поступили из Украины, граждане которой жалуются на созданный в Латвии интернет-контент, оправдывающий нападение России на Украину.

Что говорит закон?

Ничто не мешает Латвии использовать существующие статьи Уголовного закона для наказания тех, кто разжигает ненависть и оправдывает войну и военные преступления. И для этого не нужно ждать решений международных судов, в этом единодушны и прокуратура, и законодательные органы.

По мнению СГБ, действующее в Латвии нормативное регулирование также подходит для привлечения к ответственности тех, кто оправдывает и прославляет военную агрессию России против Украины и ее народа. Такие действия, как оправдание и прославление военных преступлений, совершенных Россией (статья 74.1 Уголовного закона), подстрекательство к геноциду (статья 71.1) или агрессивной войне (статья 77), разжигание национальной или этнической ненависти (статья 78), призывы к действиям против латвийской государственной независимости, суверенитета или территориальной целостности республики (статья 81) подлежат уголовной ответственности, напоминает СГБ.

В отдельных случаях, когда основание для возбуждения уголовного дела, указанное в Уголовно-процессуальном законе, в ходе проверки не установлено, СГБ реализует превентивные меры для предотвращения возможной опасности, например, проводит беседы с причастными лицами", - сообщила De Facto Служба госбезопасности.