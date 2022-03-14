Беременная женщина и ее ребенок скончались после обстрела роддома в Мариуполе

На фотографиях, которые были сделаны в среду, 9 марта, после обстрела больницы, было видно, как женщина придерживала окровавленную нижнюю часть живота, пока ее несли спасатели.

Пострадавшую срочно доставили в другую больницу, где врачи пытались спасти ей жизнь, пишет Русская служба BBC. Хирург Тимур Марин сообщил, что у женщины были раздроблены кости таза. Он принял решение делать экстренное кесарево сечение. Как отмечает агентство AP, узнав, что она может потерять ребенка, женщина кричала: "Убейте меня прямо сейчас!".

После того как врачи извлекли ребенка, он не подавал признаков жизни. Состояние матери также резко ухудшилось. Врачи пытались реанимировать ее более 30 минут, но спасти ей жизнь не удалось.

И мать, и ребенок скончались, сообщает AP.

Ранее российские провластные СМИ и Telegram-каналы сообщали, что авиаудар по больнице в Мариуполе - это постановка, в которой приняла участие одна женщина, "выдававшая себя за разных рожениц". Однако многочисленные фото и видео с места событий опровергают это утверждение.

Вторая роженица из Мариуполя, попавшая на известное фото последствий авиаудара российской армии по роддому города, родила девочку.

Что произошло?

Украинские власти 9 марта сообщили, что российские войска обстреляли родильное отделение больницы № 3 в Мариуполе. Позднее Киев уточнил, что в результате этого погибли три человека (в том числе ребенок), еще 17 ранены.