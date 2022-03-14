Пн, 14.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Пауло Коэльо выразил мнение о войне в Украине. Ринкевич ответил

ФОТО: AP/SCANPIX/LETA

Мнение известного бразильского писателя Пауло Коэльо о войне в Украине возмутило многих его поклонников, в том числе министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

В Twitter известный писатель Пауло Коэльо опубликовал пост, в котором заявил, что кризис в Украине является хорошей причиной для русофобии.

Многие поклонники автора изменили после этого мнение о нем. Не смолчал и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Во-первых, не "украинский кризис", а война России против Украины. Во-вторых, русофобия - это удобное оправдание, которое придумал Кремль, чтобы запугать свой народ и принудить его к нищете и изоляции", - написал Ринкевич. 

Многие почитатели творчества Пауло Коэльо в Латвии признались, что разочарованы в писателе и больше не планируют читать его книги. 

"Мне Коэльо никогда не нравился. Он "заслуженный народный писатель", чей стандарт качества - вдохновляющие твиты в социальных сетях", - написала Даце.

Густав Терзенс: "Очень успешный заимствователь библейских метафор... апологет провинциальной духовности. В этом жанре не так уж важно создавать что-то самому. Хочется верить, что его успех послужит для кого-то ступенькой к чему-то по-настоящему значимому".

"В ранней юности прочла подряд четыре книги Коэльо, но восхищение быстро забылось", - указала Анния. 

"Все те, кто годами твердил, что Пауло Коэльо - поверхностное чтиво для бездомных, конкурирующее с сырной этикеткой, сегодня - like", - пишет пользователь под ником Sencis.

"Ха-ха, в Facebook люди начинают продавать книги Паоло Коэльо (читать: пытаются избавиться)", - написала Диана. 

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