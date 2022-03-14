Пауло Коэльо выразил мнение о войне в Украине. Ринкевич ответил

В Twitter известный писатель Пауло Коэльо опубликовал пост, в котором заявил, что кризис в Украине является хорошей причиной для русофобии.

Многие поклонники автора изменили после этого мнение о нем. Не смолчал и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Во-первых, не "украинский кризис", а война России против Украины. Во-вторых, русофобия - это удобное оправдание, которое придумал Кремль, чтобы запугать свой народ и принудить его к нищете и изоляции", - написал Ринкевич.

Wrong, @paulocoelho.

First, there is no “Ukraine crisis”, there is Russia’s war against Ukraine.

Second, Russophobia is convenient excuse invented by the Kremlin to intimidate its own people and to force them into misery and seclusiveness https://t.co/nOn9BN9KKp — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 12, 2022

Многие почитатели творчества Пауло Коэльо в Латвии признались, что разочарованы в писателе и больше не планируют читать его книги.

"Мне Коэльо никогда не нравился. Он "заслуженный народный писатель", чей стандарт качества - вдохновляющие твиты в социальных сетях", - написала Даце.

Man Koelju nekad nav paticis.



Viņš ir ‘Nopelniem bagāts tautas mākslieks’, kura kvalitātes standarts ir iedvesmojoši tvīti sociālajos medijos.



There. I said it. — Dace Ševčenko 🇺🇦 (@Dace_Shh) March 13, 2022

Густав Терзенс: "Очень успешный заимствователь библейских метафор... апологет провинциальной духовности. В этом жанре не так уж важно создавать что-то самому. Хочется верить, что его успех послужит для кого-то ступенькой к чему-то по-настоящему значимому".

Ļoti veiksmigs biblisko metaforu patapinātājs...provinces garīguma apoloģēts. Šajā žanrā nav izšķiroši pašam kaut ko radīt. Vēlos ticēt, ka viņa veikums kādam kalpo par pakāpienu uz ko patiesi nozīmīgāku. — Gustavs Terzens (@Terzens) March 14, 2022

"В ранней юности прочла подряд четыре книги Коэльо, но восхищение быстро забылось", - указала Анния.

Agrā jaunībā izlasīju 4 Koelju grāmatas pēc kārtas, bet ātri fanošana aizmirsās. https://t.co/hdxIk61n64 — Annija Liepājniece (@annijal) March 14, 2022

"Все те, кто годами твердил, что Пауло Коэльо - поверхностное чтиво для бездомных, конкурирующее с сырной этикеткой, сегодня - like", - пишет пользователь под ником Sencis.

Visi tie, kuri jau gadiem teica, ka Paulu Koelju ir sekla literatūras bomžiem domāta lasāmviela, kas savā prastumā konkurē ar siera etiķeti, šodien ir like: TOLD YA — Sencis | Cehs.lv 🇺🇦🤝🚜 (@sencis_) March 13, 2022

"Ха-ха, в Facebook люди начинают продавать книги Паоло Коэльо (читать: пытаются избавиться)", - написала Диана.