Пн, 14.03.2022
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В Латвии впервые выступит Iron Maiden

ФОТО: Publicitātes foto/FBI

Этим летом Латвию впервые посетит одна из мощнейших британских хэви-метал групп Iron Maiden, сообщают представители First Baltic International (FBI).

2 июня в "Арена Рига" группа выступит в рамках мирового турне Legacy Of The Beast.

Особые гости - немецкая готик-метал группа Lord of the Lost.

Продажа билетов стартует 17 марта в 10.00 на Biļešu Serviss. В свою очередь, обладатели карточки клиентов FBI и Positivus могут приобрести их заранее - 16 марта. Для этого зарегистрированным пользователям будет отправлен специальный код.

Iron Maiden являются пионерами британского хэви-метала. Изначально они добились успеха в начале 1980-х. Они выпустили более 100 миллионов записей, провели 2 тысячи живых выступлений в 63 странах, выпустили 17 альбомов.

Коллектив Iron Maiden заслужил статус одной из самых влиятельных и уважаемых хэви-металлических рок-групп за 47 лет своего существования.

Группа является обладателями различных наград: Grammy, Brit Awards, Silver Clef Award, Nordoff-Robbins Award, Ivor Novello Awards, Juno Awards, Public Choice International, Classic Rock Roll of Honor Awards, ECHO Awards. Музыканты попали в Книгу рекордов Гиннесса. 

Концертный тур Legacy Of The Beast, стартовавший в 2018 году, оценивается фанатами и медиа, как самое экстравагантное и визуально ошеломляющее выступление группы за всю ее карьеру.

Концерты начинаются с копии самолета Spitfire, который пролетает над сценой во время двухчасового театрального путешествия, в котором продолжают взаимодействовать различные сценические элементы: знаменитый талисман группы Эдди, пиротехника и спецэффекты, включая мушкеты и огнеметы. .

Мировой тур Legacy Of The Beast был распродан на крупнейших стадионах, аренах и фестивальных шоу в Европе, Северной, Южной и Центральной Америке. Музыкальные критики не скупятся на хвалебные отзывы об этом концертном туре:

  • "Нет более впечатляющего концерта, чем этот", - Daily Star, Англия
  • "Если бы существовала награда за лучший хэви-метал-концерт для пиротехнического музыкального шоу, то аудиовизуальный концерт Iron Maiden побил бы всех конкурентов", - Информационное агентство Sopitas, Мексика.
  • "Iron Maiden преподносит неожиданные сюрпризы и острые ощущения своими легендарными хитами и аншлаговыми концертами", - Orange County Register, Лос-Анджелес, США
  • "Визуально потрясающий концерт, сильная музыкальный плейлист и внеземная энергия", - Aftonbladet, Швеция.
     

Новинка - "Безопасный билет". Организатор мероприятия гарантирует, что в случае отмены или переноса концерта покупатель получит деньги, уплаченные за билет на концерт, в течение 2 недель после подачи заполненной заявки. "Безопасный билет" дает дополнительную гарантию того, что деньги, уплаченные за билеты на концерты, перенесенные или отмененные из-за пандемии, будут возвращены в гораздо более короткие сроки, чем того требует законодательство в стране.

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