В Латвии впервые выступит Iron Maiden
Этим летом Латвию впервые посетит одна из мощнейших британских хэви-метал групп Iron Maiden, сообщают представители First Baltic International (FBI).
Этим летом Латвию впервые посетит одна из мощнейших британских хэви-метал групп Iron Maiden, сообщают представители First Baltic International (FBI).
Продажа билетов стартует 17 марта в 10.00 на Biļešu Serviss. В свою очередь, обладатели карточки клиентов FBI и Positivus могут приобрести их заранее - 16 марта. Для этого зарегистрированным пользователям будет отправлен специальный код.
Iron Maiden являются пионерами британского хэви-метала. Изначально они добились успеха в начале 1980-х. Они выпустили более 100 миллионов записей, провели 2 тысячи живых выступлений в 63 странах, выпустили 17 альбомов.
Коллектив Iron Maiden заслужил статус одной из самых влиятельных и уважаемых хэви-металлических рок-групп за 47 лет своего существования.
Группа является обладателями различных наград: Grammy, Brit Awards, Silver Clef Award, Nordoff-Robbins Award, Ivor Novello Awards, Juno Awards, Public Choice International, Classic Rock Roll of Honor Awards, ECHO Awards. Музыканты попали в Книгу рекордов Гиннесса.
Концертный тур Legacy Of The Beast, стартовавший в 2018 году, оценивается фанатами и медиа, как самое экстравагантное и визуально ошеломляющее выступление группы за всю ее карьеру.
Мировой тур Legacy Of The Beast был распродан на крупнейших стадионах, аренах и фестивальных шоу в Европе, Северной, Южной и Центральной Америке. Музыкальные критики не скупятся на хвалебные отзывы об этом концертном туре:
Новинка - "Безопасный билет". Организатор мероприятия гарантирует, что в случае отмены или переноса концерта покупатель получит деньги, уплаченные за билет на концерт, в течение 2 недель после подачи заполненной заявки. "Безопасный билет" дает дополнительную гарантию того, что деньги, уплаченные за билеты на концерты, перенесенные или отмененные из-за пандемии, будут возвращены в гораздо более короткие сроки, чем того требует законодательство в стране.