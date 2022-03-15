СМИ: В России запрещают концерты артистов, которые высказывались против войны

О запретах СМИ рассказали участник московской музыкальной группы и концертный промоутер на условиях анонимности. Они столкнулись с запретами на приглашение и даже исполнение песен украинских артистов и российских исполнителей, которые выступали против войны.

Организатор указал, что ему сказали, что мероприятия с ними "крайне нежелательны". При этом с некоторых артистов перед концертами начали брать обязательство не высказываться о ситуации в Украине.

Всего в список попали свыше 20 исполнителей и групп: Noize MC, Оксимирон, Alekseev, Макс Барских, Вера Брежнева, Иван Дорн, Надежда Дорофеева, Настя Каменских, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Монатик, Алексей Потапенко, Anacondaz, "Нервы", "Каста", "Кровосток", "Один в каноэ", "Океан Эльзы", "Порнофильмы", "2Маши".

Кроме того, российские музыкальные стриминговые сервисы не могут добавить в библиотеки последние релизы западных исполнителей. О невозможности пополнить каталог новинками некоторых зарубежных компаний заявили в "Яндекс.Музыке" и "VK Музыке", сообщает РБК.

В компании не уточнили, какие треки сейчас недоступны пользователям, напомнив, что об ограничениях работы в РФ лейблов Universal, Warner и Sony Music.