Вт, 15.03.2022
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Евгений Синельников, ведущий "Орла и решки".
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СМИ: В России запрещают концерты артистов, которые высказывались против войны

Концерт Noize MC в клубе Melnā Piektdiena ФОТО: Vjacheslav Shilovs

В РФ запретили проводить концерты 22 украинских и российских артистов, некоторые из которых публично высказывались против войны в Украине. Среди них: рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), рок-музыкант Борис Гребенщиков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Монатик, группа "Океан Эльзы" и телеведущий Максим Галкин. Об этом сообщает издание "Агентство".

О запретах СМИ рассказали участник московской музыкальной группы и концертный промоутер на условиях анонимности. Они столкнулись с запретами на приглашение и даже исполнение песен украинских артистов и российских исполнителей, которые выступали против войны.

Организатор указал, что ему сказали, что мероприятия с ними "крайне нежелательны". При этом с некоторых артистов перед концертами начали брать обязательство не высказываться о ситуации в Украине.

Всего в список попали свыше 20 исполнителей и групп: Noize MC, Оксимирон, Alekseev, Макс Барских, Вера Брежнева, Иван Дорн, Надежда Дорофеева, Настя Каменских, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Монатик, Алексей Потапенко, Anacondaz, "Нервы", "Каста", "Кровосток", "Один в каноэ", "Океан Эльзы", "Порнофильмы", "2Маши".

Кроме того, российские музыкальные стриминговые сервисы не могут добавить в библиотеки последние релизы западных исполнителей. О невозможности пополнить каталог новинками некоторых зарубежных компаний заявили в "Яндекс.Музыке" и "VK Музыке", сообщает РБК.

В компании не уточнили, какие треки сейчас недоступны пользователям, напомнив, что об ограничениях работы в РФ лейблов Universal, Warner и Sony Music.

Напомним, ранее британская рок-группа Pink Floyd решили, что удалят свои треки со стриминговых сервисов в России и Беларуси. Многие иностранные артисты уже отказались от выступлений в РФ, отменили либо перенесли свои концерты. Среди них Franz Ferdinand, The Killers, Green Day, Imagine Dragons, Prāta Vētra и другие.

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