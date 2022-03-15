СМИ: Роман Абрамович прилетел в Москву

По информации сервиса Flightradar24, в понедельник самолет Абрамовича вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, на короткое время совершил посадку в Стамбуле, после чего направился в Москву.

В поле зрения журналистов попал и сам Абрамович - его сфотографировали в понедельник в VIP-зоне израильского аэропорта.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания ввела санкции против семи российских бизнесменов, в том числе и против Абрамовича.