Вт, 15.03.2022
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Российский священник

СМИ: Роман Абрамович прилетел в Москву

Роман Абрамович в аэропорту Тель-Авива ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Москву. Как сообщает агентство Reuters, его бизнес-джет прибыл в Россию из Тель-Авива.

По информации сервиса Flightradar24, в понедельник самолет Абрамовича вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, на короткое время совершил посадку в Стамбуле, после чего направился в Москву.

В поле зрения журналистов попал и сам Абрамович - его сфотографировали в понедельник в VIP-зоне израильского аэропорта.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания ввела санкции против семи российских бизнесменов, в том числе и против Абрамовича.

В выходные аналогичное решение приняли власти Евросоюза.

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