СМИ: Роман Абрамович прилетел в Москву
Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Москву. Как сообщает агентство Reuters, его бизнес-джет прибыл в Россию из Тель-Авива.
Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Москву. Как сообщает агентство Reuters, его бизнес-джет прибыл в Россию из Тель-Авива.
По информации сервиса Flightradar24, в понедельник самолет Абрамовича вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, на короткое время совершил посадку в Стамбуле, после чего направился в Москву.
В поле зрения журналистов попал и сам Абрамович - его сфотографировали в понедельник в VIP-зоне израильского аэропорта.
Напомним, на прошлой неделе Великобритания ввела санкции против семи российских бизнесменов, в том числе и против Абрамовича.
В выходные аналогичное решение приняли власти Евросоюза.