Видео ⟩ Для меня он не артист: Агата Муцениеце о Максе Барских

Муцениеце считает, что человек не может называться артистом, когда просит убрать свою музыку из страны с такой злостью. Для актрисы Барских был бы "человечищем", если бы заявил о желании радовать своим музыкальным материалом аудиторию, поскольку обычные люди ни при чем.

"Вот ситуация с Максом Барских. Я вам так скажу. Для меня не артист тот человек, который говорит: "Уберите всю мою музыку из страны!". Еще с такой злостью. Артист был бы для меня человечищем, если бы он сказал: "Несмотря ни на что, я хочу, чтобы моя музыка играла и радовала сердца людей". Потому что люди ни в чем не виноваты. От всего, что происходит в мире, страдают обычные люди - мы с вами", - подчеркнула Муцениеце.