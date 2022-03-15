Сайт Кремля и не только: в Латвии заблокируют больше 70 интернет-ресурсов

В список запрещенных веб-сайтов также попали: argumenti.ru, lenta.ru, rubaltic.ru, vesti.ru, kremlin.ru, как и многие интернет-радиостанции.

На момент написания статьи каждый из этих ресурсов, кроме kremlin.ru открывался.

Аболиньш пояснил, что на соответствующих интернет-ресурсах размещен контент, напрямую угрожающий национальной безопасности и разжигающий национальную рознь.

"NEPLP не видит возможности, чтобы в данных обстоятельствах такие страницы могли быть доступны в Латвии", - сказал Аболиньш, добавив, что NEPLP продолжает отслеживать интернет-ресурсы, что может привести к дальнейшим решениям о блокировке.

Аболиньш также отметил, что такое решение может быть принято в связи с принятыми Сеймом на прошлой неделе поправками к Закону об электронных коммуникациях.

Как сообщалось, 10 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об электронных коммуникациях, которые предоставили NEPLP право закрывать интернет-сайты, распространяющие дезинформацию и кремлевскую пропаганду.

Ранее на заседании Комиссии по национальной, аграрной, экологической и региональной политике Аболиньш упомянул, что NEPLP в сотрудничестве со Службой госбезопасности и Министерством культуры разработали это новое положение.

Он подчеркнул, что сайт может быть заблокирован только в том случае, если будет получено заявление от соответствующего национального органа, т.е. без запроса Совет не сможет принять какое-либо решение.

"Проект закона позволит максимально эффективно и быстро очистить информационное пространство Латвии от информации, угрожающей ее безопасности", - пояснил Аболиньш.