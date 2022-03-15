Видео ⟩ Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились с Зеленским в Киеве

"Именно здесь, в разрушенном войной Киеве, вершится история. Именно здесь свобода борется с тиранией. Именно здесь на волоске висит будущее каждого из нас", - написал он, добавив: "ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь друзей - такое послание мы привезли сегодня в Киев".
Исходя из видео, обнародованного Офисом президента Украины, Зеленский проинформировал приехавших о состоянии дел на фронте и по стране в целом. Лидеры стран обговорили санкции в отношении РФ и поддержку Украине.
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль назвал визит европейских премьеров "поступком настоящих друзей".
Миротворческая сила НАТО?
Позднее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на брифинге по итогам переговоров с руководством Украины в Киеве предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
"Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, некоего более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, и с согласия президента и правительства страны будет действовать на территории Украины", - поделился он.
"Это миссия не будет безоружной. Она будет служить несению гуманитарной помощи, миру, но также будет защищена вооруженными силами", - отметил политик.