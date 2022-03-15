Видео ⟩ Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились с Зеленским в Киеве

"Именно здесь, в разрушенном войной Киеве, вершится история. Именно здесь свобода борется с тиранией. Именно здесь на волоске висит будущее каждого из нас", - написал он, добавив: "ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь друзей - такое послание мы привезли сегодня в Киев".

Исходя из видео, обнародованного Офисом президента Украины, Зеленский проинформировал приехавших о состоянии дел на фронте и по стране в целом. Лидеры стран обговорили санкции в отношении РФ и поддержку Украине.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль назвал визит европейских премьеров "поступком настоящих друзей".

Миротворческая сила НАТО?

Позднее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на брифинге по итогам переговоров с руководством Украины в Киеве предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

"Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, некоего более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, и с согласия президента и правительства страны будет действовать на территории Украины", - поделился он.