Ср, 16.03.2022
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Видео ⟩ Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились с Зеленским в Киеве
Вице-премьер Польши предложил миротворческую миссию НАТО в Украине

ФОТО: Скриншот из видео

Глав правительств Польши Матеуш Моравецкий, Чехии Петр Фиала и Словении Янез Янша прибыли в украинскую столицу Киев, чтобы выразить солидарность с народом Украины, пишет "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на Twitter польского премьера.

"Именно здесь, в разрушенном войной Киеве, вершится история. Именно здесь свобода борется с тиранией. Именно здесь на волоске висит будущее каждого из нас", - написал он, добавив: "ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь друзей - такое послание мы привезли сегодня в Киев".

Исходя из видео, обнародованного Офисом президента Украины, Зеленский проинформировал приехавших о состоянии дел на фронте и по стране в целом. Лидеры стран обговорили санкции в отношении РФ и поддержку Украине.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль назвал визит европейских премьеров "поступком настоящих друзей".

Миротворческая сила НАТО?

Позднее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на брифинге по итогам переговоров с руководством Украины в Киеве предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

"Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, некоего более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, и с согласия президента и правительства страны будет действовать на территории Украины", - поделился он.

"Это миссия не будет безоружной. Она будет служить несению гуманитарной помощи, миру, но также будет защищена вооруженными силами", - отметил политик.

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