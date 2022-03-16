Бывший депутат Сейма из Украины: самое сложное - видеть смерть рядом

"Мы, по сути, каждый день находимся то в Ирпене, то в Броварах, где проходит прямая линия фронта с оккупационными войсками. Делаем все возможное, чтобы укрепить позиции украинцев. Задач много и они разные", - сказал Юрашс.

Он подчеркнул в интервью LTV, что решил участвовать в войне, потому что таким образом он мог больше всего помочь Украине.

"Самое тяжелое, конечно, видеть смерть рядом. Видеть, как гибнут члены команды. Конечно, категории, по которым судят людей в условиях войны другие", - сказал бывший депутат Сейма.

По словам Юрашса, за смертью обычно следует горе просто потому, что человек умер, но теперь есть сожаление, что конкретный солдат еще мог бы взорвать танк или удержать позицию.

Уже сообщалось, что Юрис Юрашс, в свое время окончивший Латвийскую полицейскую академию и несколько лет работавший начальником отдела оперативного развития Бюро предотвращения и борьбы с коррупцией, добровольно встал на защиту территории Украины. После присоединения к силам Украины он подал заявление об отставке.

По итогам выборов Юраса должна заменить Иева Акуратере, и она дала согласие работать в парламенте.