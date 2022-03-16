Барышников: "Отказываюсь стричь всех россиян под одну гребенку... Путин находит отклик у тех, кто боится"

"Украинцы сражаются за нас всех. Уже почти пятьдесят лет я не живу в России и провел эти годы в свободном обществе. Однако я вырос в Латвии, стране, которая была частью СССР. Мой отец был русским военнослужащим. Моя семья представляла собой страну-оккупанта, но даже в таких условиях оккупированная Латвия была более открытой и европейской, чем Россия в то время. Я продукт Европы, России и, конечно же, Америки. И определенно мои мысли фильтруются через призму моего опыта.

После вторжения в Украину армии Владимира Путина я испытал глубокий ужас и уверенность в том, что это будет кровавый и ужасающий конфликт. Я сразу понял, что этот марш российской армии более опасен, чем так называемая аннексия Крыма и беспорядки в Донбассе.

Украинцы всегда были и до сих пор остаются друзьями, соседями и семьей", - написал Барышников. Он добавил, что две страны невероятно взаимосвязаны, несмотря на значительные культурные различия.

"Я не понимаю, как люди могут доверять лидерам вроде Путина и следовать за ними, ведь россияне исторически страдали от жестоких и репрессивных режимов. Я не могу объяснить, как это произошло, наверное, на эту тему будут написаны десятки книг. Не будем, однако, забывать, что даже в том свободном и демократическом обществе, в котором я живу, шокирующая часть американцев, кажется, верит в вычурные теории о якобы "украденных" в 2020 году выборах. Это учит нас тому, что незнание истории и националистический пыл не присущи лишь какой-то одной стране.

Однако

я отказываюсь стричь всех россиян под одну гребенку. Думаю, Путин находит отклик у тех, кто боится.

Думаю, он дает им чувство безопасности, как все авторитарные правители, заставляющие своих людей думать, будто они их защищают. Это ложное чувство безопасности, так как, конечно, в любой момент защищенный может запросто стать преследуемым.

Я не могу влиять на политику или бросать коктейли Молотова, и я не компетентен говорить или советовать, какую помощь США, НАТО или Европа могут или должны оказать украинцам, но меньшее, что я могу сделать, это помочь как можно большему количеству беженцев. Для меня большая честь, что великий писатель Борис Акунин и экономист Сергей Гуриев пригласили меня присоединиться к ним в создании truerussia.org", - отметил артист в письме.

От меня как от бойца не было бы никакого смысла, но, когда украинцы победят, для меня будет большой честью поблагодарить их за бой. В действительности они сражаются не только за себя, а за нас всех - тех, кто верит в свободное и открытое общество.