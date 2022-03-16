Просто денег нет: России грозит дефолт

Около половины валютных резервов России, составляющих около 315 миллиардов долларов, были заморожены после западных санкций. В результате Россия будет выплачивать свой внешний долг в рублях "кредиторам из недружественных стран" до тех пор, пока не будут сняты санкции.

Рейтинговые агентства также могут объявить Россию неплатежеспособной, если Москва будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях или китайских юанях вместо долларов или евро. Неплатежеспособность может вынудить оставшихся инвесторов покинуть российский рынок и еще больше изолировать российскую экономику от внешнего мира.

Разговоры о неплатежеспособности стали актуальными, поскольку в среду, 16 марта, Москва должна выплатить 117 миллионов долларов по гособлигациям, номинированным в долларах, сообщает JPMorgan Chase. Хотя Россия выпустила облигации, которые могут быть погашены в нескольких валютах, эти платежи должны производиться в долларах США.

Неизбежная неплатежеспособность

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила в воскресенье, что у России очень мало шансов избежать банкротства. "У России есть деньги, чтобы погасить свои долги, но у нее нет доступа к этим деньгам", - сказала Георгиева.

Fitch Ratings сообщило на прошлой неделе, что способность России погасить свои долги уменьшилась и что неплатежеспособность практически неизбежна. Рейтинговые агентства предупредили, что Москва может попытаться погасить долги перед кредиторами в некоторых странах за рубли. Аналитики Capital Economics отмечают, что возможная неплатежеспособность уже привела к падению стоимости российских облигаций, выпущенных в долларах.

Хотя сейчас Россия может погасить свои долги в рублях, рейтинговые агентства отмечают, что вскоре Россия может отказаться платить по своим обязательствам, что будет означать неплатежеспособность России.

В последний раз Россия переживала неплатежеспособность во время финансового кризиса 1998 года. При этом неплатежеспособность по отношению к иностранной валюте в последний раз переживалась в 1918 году, когда лидер большевиков Владимир Ленин отказался платить по облигациям, выпущенным царским правительством.

Что будет дальше?

Российское правительство имеет относительную небольшую задолженность. По оценкам JPMorgan, валютная нагрузка России на инвесторов составляет около 40 миллиардов долларов. Пока трудно предсказать последствия неплатежеспособности. Финансовый кризис и пандемия коронавируса 2008 года показали, что негативные экономические потрясения очень быстро отражаются на современной и взаимосвязанной финансовой системе и экономике.

Россия должна международным банкам более 121 миллиарда долларов. В общей сложности европейские банки выделили 84 миллиарда долларов, причем больше всего пострадали французские, итальянские и австрийские финансовые учреждения. Банки США, с другой стороны, выдали почти 15 миллиардов долларов.

Георгиева заявила, что "финансовый кризис не разовьется сейчас и сразу", потому что участие иностранных банков в российской финансовой системе не было систематическим. Даже если Москва приостановит выплаты иностранным инвесторам по всем долгам, в том числе по отношению к рублям, хранящимся за границей, это будет похоже на ситуацию с Аргентиной в 2020 году, когда страна была фактически исключена из любых финансовых рынков.

Аналитики Capital Economics предупреждают, что российский долг может создать серьезные проблемы для финансовых учреждений, которые предоставили России больше всего денег в долг. Второй риск заключается в том, что от неплатежеспособности России пострадают и сами российские компании, у которых есть зарубежные кредиты.

Самый богатый бизнесмен России Владимир Потанин на прошлой неделе призвал Москву ослабить валютные ограничения, чтобы платежи по иностранным облигациям и кредитам могли осуществляться беспрепятственно. В противном случае он предупредил о неплатежеспособности России по внешнему долгу, который, по его оценке, составляет около 480 миллиардов долларов.