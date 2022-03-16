Эстонское СМИ Postimees заблокировано в России

В Реестре запрещенных сайтов России сказано, что соответствующее решение было принято еще 24 февраля, а в качестве даты первой блокировки значится сегодня, 16 марта.

Редакция Postimees, безусловно, продолжит информировать читателей о происходящем в мире, в том числе о войне в Украине и укреплении диктатуры в России, и советует российским жителям установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно. Также напоминаем, что нас по-прежнему можно читать в Telegram.