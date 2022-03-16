Ср, 16.03.2022
Вопрос о дальнейшем использовании масок пока обсуждается Даниэль Павлютс, министр здравоохранения Латвии
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения Латвии

Эстонское СМИ Postimees заблокировано в России

Дорогая редакция Rus.Postimees приветствует своих читателей! ФОТО: Postimees

Со среды, 16 марта, по требованию Генпрокуратуры РФ, сайт Postimees заблокирован на территории России, передает Rus.Postimees.

В Реестре запрещенных сайтов России сказано, что соответствующее решение было принято еще 24 февраля, а в качестве даты первой блокировки значится сегодня, 16 марта.

Редакция Postimees, безусловно, продолжит информировать читателей о происходящем в мире, в том числе о войне в Украине и укреплении диктатуры в России, и советует российским жителям установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно. Также напоминаем, что нас по-прежнему можно читать в Telegram.

Как сообщалось, подобная участь постигла и наш портал RUS TVNET.

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