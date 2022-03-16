Эстонское СМИ Postimees заблокировано в России
Со среды, 16 марта, по требованию Генпрокуратуры РФ, сайт Postimees заблокирован на территории России, передает Rus.Postimees.
Со среды, 16 марта, по требованию Генпрокуратуры РФ, сайт Postimees заблокирован на территории России, передает Rus.Postimees.
В Реестре запрещенных сайтов России сказано, что соответствующее решение было принято еще 24 февраля, а в качестве даты первой блокировки значится сегодня, 16 марта.
Редакция Postimees, безусловно, продолжит информировать читателей о происходящем в мире, в том числе о войне в Украине и укреплении диктатуры в России, и советует российским жителям установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно. Также напоминаем, что нас по-прежнему можно читать в Telegram.
Как сообщалось, подобная участь постигла и наш портал RUS TVNET.