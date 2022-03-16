Ср, 16.03.2022
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  • "Путин запятнал слово "русский". Бусулис с начала войны потерял около 10 000 подписчиков в Instagram

"Путин запятнал слово "русский". Бусулис с начала войны потерял около 10 000 подписчиков в Instagram

Интарс Бусулис ФОТО: LETA

Музыкант Интарс Бусулис после нападения России на Украину выразил решительную позицию против агрессии Владимира Путина. В рамках программы 900 sekundes он еще раз подчеркнул, что продолжит разъяснять истинную картину своим подписчикам из России.

Бусулис, который около 10 лет давал концерты в России, в программе 900 sekundes сказал, что в своих профилях в Instagram busulis_official и intarsbusulis пытается вести диалог со своей русскоязычной аудиторией. 

Музыкант не скрывает, что общаться очень сложно. По его словам, от одного аккаунта отписалось 3000 человек, а от другого - 7000. 

"Я понял, что и в Латвии в этом плане большие проблемы. Народ действительно во власти пропаганды". 

Говоря о резких комментариях, Бусулис признается, что за эти недели он нарастил толстую кожу. "Мне пишут личные сообщения - многие из них поддерживающие, но если люди против того, что я выкладываю в соцсетях, то они агрессивные. (...) Многие говорят, что "ты нас, русских, обижаешь". Но я скажу так: это вообще не относится к русским. 

Я считаю, что Путин запятнал слово "русский". Неправильно винить самих русских в связи с этой войной - они ни в чем не виноваты. Это последствия пропаганды!" - выразил мнение музыкант. 

Подробнее - в сюжете программы!

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