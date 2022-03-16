"Путин запятнал слово "русский". Бусулис с начала войны потерял около 10 000 подписчиков в Instagram

Бусулис, который около 10 лет давал концерты в России, в программе 900 sekundes сказал, что в своих профилях в Instagram busulis_official и intarsbusulis пытается вести диалог со своей русскоязычной аудиторией.

Музыкант не скрывает, что общаться очень сложно. По его словам, от одного аккаунта отписалось 3000 человек, а от другого - 7000.

"Я понял, что и в Латвии в этом плане большие проблемы. Народ действительно во власти пропаганды".

Говоря о резких комментариях, Бусулис признается, что за эти недели он нарастил толстую кожу. "Мне пишут личные сообщения - многие из них поддерживающие, но если люди против того, что я выкладываю в соцсетях, то они агрессивные. (...) Многие говорят, что "ты нас, русских, обижаешь". Но я скажу так: это вообще не относится к русским.

Я считаю, что Путин запятнал слово "русский". Неправильно винить самих русских в связи с этой войной - они ни в чем не виноваты. Это последствия пропаганды!" - выразил мнение музыкант.