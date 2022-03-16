Россия исключена из Совета Европы

В свою очередь российская сторона говорит о том, что Россия сама приняла решение выйти из организации: "Из-за беспрецедентного санкционного давления на Россию и ее граждан",- указал МИД РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно проголосовала за исключение России. Это мера была применена так как: "Своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ благ самой передовой в мире системы защиты прав человека, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека".