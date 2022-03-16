Россия исключена из Совета Европы
Сегодня, 16 марта, Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из состава организации.
Сегодня, 16 марта, Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из состава организации.
В свою очередь российская сторона говорит о том, что Россия сама приняла решение выйти из организации: "Из-за беспрецедентного санкционного давления на Россию и ее граждан",- указал МИД РФ.
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно проголосовала за исключение России. Это мера была применена так как: "Своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ благ самой передовой в мире системы защиты прав человека, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека".
В связи с этим: "Ассамблея считает, что РФ более не может быть государством-членом организации", - сообщила организация.