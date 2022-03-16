Ср, 16.03.2022
Вопрос о дальнейшем использовании масок пока обсуждается Даниэль Павлютс, министр здравоохранения Латвии
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения Латвии

Россия исключена из Совета Европы

Флаг России у здания Совета Европы уже спустили ФОТО: t.me/meduzalive

Сегодня, 16 марта, Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из состава организации.

В свою очередь российская сторона говорит о том, что Россия сама  приняла решение выйти из организации: "Из-за беспрецедентного санкционного давления на Россию и ее граждан",- указал МИД РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно проголосовала за исключение России. Это мера была применена так как: "Своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ благ самой передовой в мире системы защиты прав человека, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека". 

В связи с этим: "Ассамблея считает, что РФ более не может быть государством-членом организации", - сообщила организация.

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