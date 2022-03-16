Атака на мариупольский театр: из-под завалов начали выходить люди

Информацию о бомбе, сброшенной российской военной авиацией на Драматический театр Мариуполя, подтвердили и в городском совете. По информации горсовета Мариуполя, в театре укрывались сотни людей, пишет "Медуза".

"Сегодня российские войска целенаправленно и цинично уничтожили Драматический театр в самом сердце Мариуполя. Самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорилось в сообщении.

В горсовете Мариуполя рассказали, что в результате бомбежки была разрушена центральная часть театра, обломками завалило вход в расположенное в здании бомбоубежище, сообщает BBC.

В четверг, 17 марта, появилась информация, что бомбоубежище театра выдержало взрыв, а из-под завалов стали выходить люди. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Тарута.

Позднее уполномоченная Верховной рады Людмила Денисова подтвердила, что находившиеся в театре люди выжили, передает "Медуза".

"Началось освобождение мирных жителей из-под завалов. Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило жизнь людей в бомбоубежище. Сейчас продолжаются работы по разблокировке подвального помещения. Оттуда выходят живые взрослые и дети. Информации о погибших или раненых под завалами театра пока нет", - поделилась она.

В свою очередь депутат Рады Ольга Стефанишина рассказала, что удалось спасти уже около 130 жителей. Разбор завалов продолжается.

Версия России

Минобороны РФ отрицает свою причастность к авиаудару по Драматическому театру в Мариуполе.

В ведомстве заявили, что российская авиация днем 16 марта не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя.

Там отметили, что театр взорван украинским батальоном "Азов". Ранее власти Украины выступили с заявлением, что "Азов" со взрывом не связан.