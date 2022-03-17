Сандра Буллок решила сделать паузу в карьере

"Я еще не знаю, как долго, теперь я должна найти способ быть счастливой. Когда я работаю, я очень серьезно отношусь к своей работе. Это работа, которой я занимаюсь 24 часа в сутки, но теперь я хочу проводить больше времени с детьми и семьей", - рассказала Буллок о причинах, побудивших ее поставить карьеру на паузу.

"Я не знаю, насколько долгим будет перерыв, но я точно не планирую возвращаться какое-то время», - добавила она.

В интервью Entertainment Tonight актриса пошутила, что ее основной работой в будущем станет времяпровождение с детьми.

Буллок рассказала, что ее дети будут присутствовать на премьере последнего ее фильма "Затерянный город", которая запланирована на 25 марта.: "Лейла очень хотела выйти на красную дорожку. Сначала я сказала, что этого не произойдет. Однако они получили приглашение с возможностью взять с собой друга", - это будет первый раз, когда дети актрисы посетят такое масштабное мероприятие.

"Когда я вдали от детей, я скучаю по ним. Когда я дома, они меня раздражают. Именно так и должно быть", - признается Буллок.