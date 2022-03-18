Зрители шокированы фильмом Netflix о вегане Сарме Мелнгайлис из Латвии

"История о Сарме Мелнгайлис, которая из королевы веганской кухни превратилась в героиню таблоидов, после того, как влюбилась в мужчину, пообещавшего осуществить все ее мечты", - говорится в сериале.
Сарма Мелнгайлис и ее муж Энтони Странгис, с которым она сейчас развелась, потратили деньги компании - около двух миллионов долларов (1,76 миллиона евро) - на азартные игры, покупку предметов роскоши и путешествия.
Женщина не выплачивала зарплату 98 сотрудникам своего ресторана около пяти месяцев. При этом Мелнгайлис перевела на свой личный банковский счет около 1,6 миллионов долларов (1,4 миллиона евро) денег компании. Ее муж потратил большую часть этих денег на азартные игры.
Мелнгайлис и ее муж исчезли летом 2015 года, но полиции удалось поймать сбежавшую пару в 2016 году, когда они заказывали пиццу в Теннесси.
Люди, которые уже посмотрели документальный фильм, поспешили высказать свои мысли в социальных сетях.
"Я смотрю Bad Vegan, а эта женщина - полная идиотка. Я недоумеваю, как умная бизнес-леди может быть такой невероятно глупой", - написал пользователь Twitter.
Bad Vegan посмотрел Tinder Swindler и сказал: "Подержи мое пиво"
"Сижу и смотрюBad Vegan, и я не понимаю, как так много людей попали в лапы таких жуликов, как Анна Делви, аферист из "Тиндера", а теперь и "плохого вегана".
"Документальный фильм начинается с того, что женщина влюбляется в мошенника, который сказал ей, что может сделать ее собаку бессмертной. Я могу с уверенностью сказать, что она будет обманута".
"Четыре эпизода и до сих пор ни одного извинения".
"Как вы находите эти сумасшедшие истории?"