Зрители шокированы фильмом Netflix о вегане Сарме Мелнгайлис из Латвии

"История о Сарме Мелнгайлис, которая из королевы веганской кухни превратилась в героиню таблоидов, после того, как влюбилась в мужчину, пообещавшего осуществить все ее мечты", - говорится в сериале.

Сарма Мелнгайлис и ее муж Энтони Странгис, с которым она сейчас развелась, потратили деньги компании - около двух миллионов долларов (1,76 миллиона евро) - на азартные игры, покупку предметов роскоши и путешествия.

Женщина не выплачивала зарплату 98 сотрудникам своего ресторана около пяти месяцев. При этом Мелнгайлис перевела на свой личный банковский счет около 1,6 миллионов долларов (1,4 миллиона евро) денег компании. Ее муж потратил большую часть этих денег на азартные игры.

Мелнгайлис и ее муж исчезли летом 2015 года, но полиции удалось поймать сбежавшую пару в 2016 году, когда они заказывали пиццу в Теннесси.

Люди, которые уже посмотрели документальный фильм, поспешили высказать свои мысли в социальных сетях.

"Я смотрю Bad Vegan, а эта женщина - полная идиотка. Я недоумеваю, как умная бизнес-леди может быть такой невероятно глупой", - написал пользователь Twitter.

Watching #badvegan and this woman is an ACTUAL idiot. I'm perplexed how a savy business woman can be so incredibly stupid. — lexaprotegé (@agoraphobicpro) March 16, 2022

Bad Vegan посмотрел Tinder Swindler и сказал: "Подержи мое пиво"

“Bad Vegan” literally saw “Tinder Swindler” and said hold my beer rookie. #BadVegan pic.twitter.com/jjCt9kF6UD — Chuck (@Calhoun_County_) March 16, 2022

"Сижу и смотрюBad Vegan, и я не понимаю, как так много людей попали в лапы таких жуликов, как Анна Делви, аферист из "Тиндера", а теперь и "плохого вегана".

sitting and watching bad vegan on netflix and i dont get how so many people have fallen in the scams of anna delvey, tinder swindler and now the “bad vegan”s husband??? #Netflix #BadVegan pic.twitter.com/WNbhPzbzt8 — Janya (@Janya_Sindhu) March 16, 2022

Bad Vegan on Netflix pic.twitter.com/FfOrAfZN3L — Stephany (@stefuhnee) March 16, 2022

Watching bad vegan and guuuurl 😅😅🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #badvegannetflix pic.twitter.com/oyAUT9PThe — Dani Marie Young 🤖⚔️ (@Danigrrl08) March 16, 2022

"Документальный фильм начинается с того, что женщина влюбляется в мошенника, который сказал ей, что может сделать ее собаку бессмертной. Я могу с уверенностью сказать, что она будет обманута".

The new docuseries on Netflix ("Bad Vegan") starts with a woman falling for a con artist who told her he could make her dog immortal.



I can confidently say, I'd absolutely fall for that scam. pic.twitter.com/irv1aG15ZL — Kimberly (@kimcollelo) March 16, 2022

"Четыре эпизода и до сих пор ни одного извинения".

4 episodes in and still not one apology from her for the fucked up things she and Anthony did. Totally unapologetic #BadVegan pic.twitter.com/jNq2sTthfE — Kathy Williams (@latinchyck) March 16, 2022

"Как вы находите эти сумасшедшие истории?"