Социолог из России: агрессия в Украине закончится, когда российские войска будут уничтожены

Социолог заявил в Facebook, что все временные варианты лишь создадут новую военную эскалацию.

"Агрессия Путина прекратится только тогда, когда российские войска будут уничтожены и обратятся в паническое бегство с территории Украины",

- заявил двоюродный брат убитого в 2015 году российского оппозиционера Бориса Немцова.

Эйдман, проживающий в Германии, подчеркивает, что завоевание Украины - навязчивая идея для Путина, от которой он не откажется, пока находится у власти.

Он признается, что не верит в прозвучавшую информацию о прогрессе в переговорах между Украиной и Россией и о готовности Путина при определенных условиях вывести войска из соседней страны.

По мнению социолога, переговоры - тактический ход, чтобы приостановить поставки оружия украинцам под предлогом того, что "уже скоро будет мир".

"Я думаю, что неслучайно путинская делегация - очень низкого уровня, от ее обещаний всегда можно будет легко отказаться", - сказал критик путинского режима.