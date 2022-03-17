"Фабиан - полет в пропасть": фильм о любви на фоне первых веяний нацизма

Эрих Кестнер,

В Латвии хорошо известны детские книги Эриха Кестнера ("Эмиль и сыщики", "Две Лотты", "Кнопка и Антон"). Он является одним из редких авторов, переживших сожжение своих работ. В 1933 году студенты с национал-социалистическими настроениями за "непристойность" сожгли на костре Оперной площади Берлина нехарактерный для Кестнера роман - "Фабиан. История одного моралиста". Отметил, что в фильм вошл иэти тревожные документальные кадры. Они подробно показывают ночную жизнь и декаданс последних лет Веймарской республики, ее идеалы и мечты.

Главный герой картртины - Фабиан. Он автор рекламных текстов в табачной компании, внимательный и впечатлительный искатель с двойной личностью. Повседневная жизнь молодого мужчины переплетается с вечерами в кабаре, полных нагих и полуобнаженных тел. Юрист и будущая актриса Корнелия (Саския Розендаль), которую Фабиан встречает в ночном заведении, на короткое мгновение пробуждает мечту о красивой, возвышенной жизни, а зритель получает "глоток свежего воздуха". К сожалению, настоящие чувства сложно сохранить на пороге безумия, в котором во второй раз за пару десятилетий находится окружающий мир.

"Фабиан - полет в пропасть" ФОТО: Ekrānuzņēmums

Перед сеансом состоится встреча с другими любителями кино, а вводные слова от имени команды Рижского международного кинофестиваля произнесет Жулиен Нухум Кулибали.

Сеансы "RIGA IFF приглашает" дополняют программу Рижского международного кинофестиваля новыми и выдающимися фильмами со всего мира. Зрители имеют возможность ознакомиться с кинолентами перед тем, как они попадут в репертуар больших кинозалов.