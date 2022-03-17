Он вернулся домой и повесил фото Власова над своей кроватью для вдохновения. В то время он сам начал заниматься тяжелой атлетикой. Отец уговаривал Арнольда снять фото и выбрать себе какого-то немецкого или австрийского героя. Отец Шварценеггера не любил русских из-за опыта во Второй мировой войне. Он служил в Ленинграде в рядах нацистской армии, которая нанесла страшный ущерб этому городу. Фотографию Власова юный Арнольд не снял. Ему было все равно, под каким флагом он выступает.

"На этом мои связи с Россией не закончились. Они еще более углубились, когда я ездил туда на бодибилдинг и съемки своих фильмов и встречался с российскими фанатами", - сказал актер.

Однажды он вновь встретился с Юрием Власовым. Это были съемки боевика "Красная жара". Это был первый американский фильм, который разрешили снимать на Красной площади. Актер помнит, что Власов был добрым, чутким и щедрым. Он подарил Арнольду синюю кружку. С тех пор он каждое утро пьет из нее кофе.

Шварценеггер подчеркивает, что с тех пор, как ему исполнилось 14 лет, у него не было ничего, кроме уважения к народу России. Его всегда вдохновляли сердце и сила российского народа. Поэтому актер надеется, что ему позволят сказать правду о войне в Украине:

"Никому не нравится слушать критику о своем правительстве... Я все понимаю. Но как давний друг российского народа надеюсь, что вы услышите то, что я вам говорю", - указал Шварценеггер.

"Ваше правительство говорит вам, что эта война по денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Украина - страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть имущие в Кремле начали ее. Это не война российского народа", - заметил актер.

Он отметил, что 141 страна ООН признала Россию агрессором и потребовала вывести войска из Украины. Только 4 страны были на стороне России. Мир отвернулся от России из-за военных действий в Украине. Актер указал, что целые кварталы разрушены российскими бомбами и артиллерией, включая детскую больницу и роддом.

3 миллиона украинских беженцев уже покинули страну. Остальные еще пытаются это сделать.

"Это гуманитарный кризис. Из-за своей жестокости Россия изолирована от сообщества государств. Кроме того, вам не говорят правду и о последствиях этой войны для самой России. Я с тяжелым сердцем вам говорю, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между украинцами, сражающимися за свою родину, и российским руководством, воюющим ради завоевания. Огромное количество российской боевой техники разрушено или брошено. Российские бомбы, падающие на безвинных граждан, принесли те разрушения, которые так разгневали мир", - объяснил он.

Солдат обманули, когда сказали, что украинский народ встретит российские войска как героев. Кому-то сказали, что они едут на учения, но оказалось, что они едут на войну. Солдатам объяснили, что они едут защитить русских, которые живут в Украине. Все это оказалось ложью.