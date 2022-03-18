Новый клип Земфиры: война в Украине, бомбежка, протесты и задержания в РФ

С YouTube-канала Земфиры были удалены практически все другие видеозаписи - там остался только вышеупомянутый ролик "Не стреляйте" и ее кавер на песню "Океана Эльзы" ("Океана Ельзи") "Відпусти", снятый еще в 2008 году.

На данный момент в Instagram-профиле Земфиры тоже удалены все прежние публикации - там только ее последняя песня и черный квадрат с надписью "нет войне", опубликованный 24 февраля.

По информации СМИ Земфира вместе с Ренатой Литвиновой сейчас находится во Франции.