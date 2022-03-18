"Уму непостижимо...": Попугай Саманты Тины умер почти сразу после приобретения

16 марта певица поделилась радостными сторис в Instagram, где рассказала, что купила Розеллу по кличке Рада (Radha). Это имя выбрано в честь индуистской богини любви, сострадания, преданности и нежности.

Пока Рада привыкала к своему новому дому, Саманта рассказала своим подписчикам, что никогда не думала о попугае, потому что у нее уже был надежный компаньон, чихуахуа Скарабей.

"Но каждый раз, когда я заходила в зоомагазин, проходя мимо этих птичьих клеток, я смотрела, и что-то меня привлекло. Мне не нужно просто щебетание, от того, кто просто красиво выгладит", - сказала Саманта.

Она хотела птицу, которая бы что-то понимала, узнавала хозяина и даже могла говорить.

Певица несколько недель обдумывала покупку нового жильца, пока 16 марта наконец-то не забрала ее домой.

"Продавцы в магазине пытались ее поймать, посадили в коробку, чтобы я могла привезти ее домой, но уже тогда я поняла, что Рада - та самая, потому что у нее точно такой же характер, как у меня. Не сдается. Кусается, упрямая, настоящая хозяйка!" - восторженно рассказал Саманта, добавив, что не узнала пол и дату рождения птицы.

Саманта была полна решимости научить птицу петь и говорить, но через три часа сообщила своим последователям, что птицы больше нет. "3 часа... и Рады больше нет! Он летел в стрессе по вольеру, пока не приземлился и все. Почему?" - Саманта был озадачена тем, что произошло, оставив своих последователей в таком же замешательстве.

Утром 17 марта Саманта опубликовала новые видео, подтверждающие, что она проснулась без звуков птичьего щебетания. "Это утро не такое, каким я его планировала. Я проснулась не от щебетания Рады.

Это уму непостижимо, я вообще в шоке...

В то время, когда весь мир в замешательстве, столько грусти, законы справедливости и логики просто не работают, тогда большой вопрос - почему? Когда ты хочешь делать добро и я делаю добро - я очень стараюсь, помогаю и поддерживаю... Мне казалось, что эта маленькая, юная душа сделает меня счастливой и у нее будет новый дом, а не зоомагазин. Но нет... Тогда вопрос, почему?".