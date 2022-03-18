Обстрел Львова - это очень тревожно. Почему так важен этот город

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что удар пришелся по авиаремонтному заводу. По словам мэра, ракеты уничтожили здания завода, но человеческих жертв, по предварительным данным нет: работа завода была заранее остановлена. На место прибыли спасатели и коммунальные службы.
"Медуза" перевела пояснения СNN, почему так важен Львов, подвергшийся обстрелу. Факторов несколько:
- Расположение: город находится примерно в 70 километрах от польской границы. Атака на него может иметь международные последствия.
- Беженцы: в город с населением чуть более 700 тысяч человек приехали около 200 тысяч беженцев из других частей страны.
- Логистика: через западную Украину проходят поставки оружия украинским военным.
- Культура: исторический центр Львова является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в местном музее хранится самая полная в стране коллекция религиозного средневекового искусства и рукописей.
- Временная база: город стал временным пристанищем для многих СМИ, организаций и посольств, которые были вынуждены покинуть Киев.
Пять дней назад, 13 марта, российские силы обстреливали полигон в Яворове неподалеку от Львова.