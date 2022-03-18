Обстрел Львова - это очень тревожно. Почему так важен этот город

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что удар пришелся по авиаремонтному заводу. По словам мэра, ракеты уничтожили здания завода, но человеческих жертв, по предварительным данным нет: работа завода была заранее остановлена. На место прибыли спасатели и коммунальные службы.