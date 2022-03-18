Пт, 18.03.2022
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Умерла актриса Наталья Назарова. Она известна по фильму "Любимая женщина механика Гаврилова"

Наталья Назарова ФОТО: Кадр из видео

В возрасте 72 лет умерла российская актриса театра и кино Наталья Назарова, сообщает Союз кинематографистов РФ.

"Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности", - написано на сайте организации. 

Наталья Назарова родилась Алма-Ате. В 1972 году она окончила Школу-студию при МХАТе (мастерская Павла Массальского). После служила в труппе Московского художественного театра. 

Наиболее известные картины с участием Назаровой: "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Молодая жена", "Старый Новый год", "Последний побег", "Мисс миллионерша", "Любимая женщина механика Гаврилова".

В 1989 году Назарова оставила актерскую профессию по состоянию здоровья из-за черепно-мозговой травмы, которую ей нанес неизвестный преступник. 

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