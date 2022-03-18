Умерла актриса Наталья Назарова. Она известна по фильму "Любимая женщина механика Гаврилова"

"Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности", - написано на сайте организации.

Наталья Назарова родилась Алма-Ате. В 1972 году она окончила Школу-студию при МХАТе (мастерская Павла Массальского). После служила в труппе Московского художественного театра.

Наиболее известные картины с участием Назаровой: "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Молодая жена", "Старый Новый год", "Последний побег", "Мисс миллионерша", "Любимая женщина механика Гаврилова".