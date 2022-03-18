Умерла актриса Наталья Назарова. Она известна по фильму "Любимая женщина механика Гаврилова"
В возрасте 72 лет умерла российская актриса театра и кино Наталья Назарова, сообщает Союз кинематографистов РФ.
В возрасте 72 лет умерла российская актриса театра и кино Наталья Назарова, сообщает Союз кинематографистов РФ.
"Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности", - написано на сайте организации.
Наталья Назарова родилась Алма-Ате. В 1972 году она окончила Школу-студию при МХАТе (мастерская Павла Массальского). После служила в труппе Московского художественного театра.
Наиболее известные картины с участием Назаровой: "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Молодая жена", "Старый Новый год", "Последний побег", "Мисс миллионерша", "Любимая женщина механика Гаврилова".
В 1989 году Назарова оставила актерскую профессию по состоянию здоровья из-за черепно-мозговой травмы, которую ей нанес неизвестный преступник.