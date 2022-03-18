Amazon купил киностудию MGM
Американская компания Amazon завершила сделку по приобретению одной из старейших киностудий Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Покупка обошлась в 8,5 миллиардов долларов, сообщает издание Variety.
Американская компания Amazon завершила сделку по приобретению одной из старейших киностудий Голливуда Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Покупка обошлась в 8,5 миллиардов долларов, сообщает издание Variety.
Теперь стриминговый сервис Amazon Prime Video расширит свою библиотека фильмов, телевизионных шоу и сериалов. В нее добавится более 4000 кинокартин и более 17 000 сериалов.
Напомним, на счету MGM было 180 премий "Оскар" и 100 "Эмми".
Сделка по продаже состоялась через два дня после того, как получила разрешение антимонопольного регулятора Евросоюза. Ведомство одобрило предложение Amazon, не найдя в нем нарушений монопольных правил в индустрии.
"MGM имеет почти вековое наследие в индустрии кинематографа развлечений. Мы приветствуем сотрудников, авторов и таланты MGM в Prime Video и Amazon Studios и с нетерпением ждем совместной работы, чтобы создать еще больше возможностей для предоставления качественного контента нашим клиентам", - цитирует старшего вице-президента Prime Video Майка Хопкинса "Афиша Daily".
Компания Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году. За это время она успела выпустить ряд культовых картин и кинофраншиз - это фильмы про Джеймса Бонда, "Рокки", "Молчание ягнят", "Великолепная семерка", "Унесенные ветром", "2001 год: Космическая одиссея", "Рассказ служанки" и "Викинги".