Фото ⟩ Тимати выступил в "Лужниках" и призвал не оскорблять народ РФ

18 марта в московских "Лужниках" прошел огромный концерт "в честь "восьмой годовщины присоединения Крыма". Речь произнесли мэр Москвы Собянин и президент РФ Владимир Путин. В программе были заявлены многие звезды российского шоу-бизнеса. На мероприятии выступил и популярный рэпер Тимати.
На концерте в "Лужниках" собралось свыше 200 тысяч человек. В списке выступающих были Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Владимир Машков и другие артисты.
Тимати выступил перед зрителями в шапке-ушанке, солнечных очках и коричневом пальто. Артист даже пошутил, что его шапка стала "хедлайнером" концерта.
В соцсетях он сделал обращение в сторис. В нем он отметил, что не следует оскорблять обычных людей, ведь не они сидят в кабинетах и отдают приказы:
"Оскорбляя страну, обычных ее людей, имей в виду, что ты их встретишь по всему миру, чуть позже. Они не отдавали приказов и не сидели в кабинетах, но они любят свою родину, и вряд ли забудут то, что было в ее отношении сказано. Удачи".
Напомним, ранее в соцсетях против войны в Украине высказался певец Макс Барских. Ему в грубой форме ответил российский рэпер Тимати, который после сообщил, что стал получать угрозы и пожелания смерти в свой адрес, в адрес своих родных и близких. Следующим к нему обратился популярный исполнитель и продюсер Потап. После перепалка между Барских и Тимати повторилась еще несколько раз.