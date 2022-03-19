Фото ⟩ Тимати выступил в "Лужниках" и призвал не оскорблять народ РФ

"Оскорбляя страну, обычных ее людей, имей в виду, что ты их встретишь по всему миру, чуть позже. Они не отдавали приказов и не сидели в кабинетах, но они любят свою родину, и вряд ли забудут то, что было в ее отношении сказано. Удачи".