В орлином гнезде в Дурбе отложено второе яйцо

Во вторник, 15 марта, в гнезде было отложено первое в сезоне яйцо. По сравнению с предыдущими годами в этот раз это произошло на несколько дней позже.

С 2017 года в этом гнезде хозяйничала пара орлов, которых наблюдатели трансляции Латвийского фонда орнитологов назвали Милдой и Раймисом. Прошлый сезон для морских орлов начался трагично - Раймис пропал, а детеныши погибли - они замерзли, и Милда их съела.

С тех пор несколько орлов пытались завоевать сердце Милды, но чаще других конкурентов возле гнезда находился самец по кличке Господин К. 18 февраля Господин К. был замечен в последний раз.

20 февраля 2022 года в гнезде появился самец, которого поначалу называли Господин С. В настоящее время главный вопрос - будет ли он заботиться о Милде, пока она высиживает яйца.

В среду, 16 марта, Господин С. обрел имя. "Сегодня дали имя нашему герою онлайн-трансляции - сожителю Милды. Его зовут Волдис! Источник воодушевления, конечно, самый выдающийся сейчас в мире Володимир (Владимир по-украински. - Прим. ред.). Желаем Милде и Волдису спокойного сезона гнездования", - говорится в заявлении LDF.

​Гнездо морских орлов в Дурбе - самое популярное гнездо на сайте Латвийского фонда орнитологов. Количество просмотров за сезон исчисляется миллионами, за происходящим в гнезде наблюдают более чем в 100 странах мира.