Украина, Беларусь и Россия на конкурсе документальных фильмов в Риге: кино, которое говорит о нашей реальности

"Радио Долин" на время отказывается от разговора о кинематографе как источнике прекрасного - и обращается к кинематографу факта и реальности. Новый выпуск снят в Риге, где прошел фестиваль документального кино "Артдокфест". Традиционно в фокусе этого смотра самые актуальные темы, связанные с постсоветским пространством, и исключительно фильмы, снятые с пренебрежением к любым формам цензуры.

В 2022 году эти картины невольно выглядели как комментарий к ужесточающейся цензуре в России и театру военных действий в Украине. "Этот дождь никогда не закончится" украинки Алины Горловой - изысканная и бескомпромиссная картина о состоянии войны, "Мара" Саши Кулак и "Когда цветы не молчат" Андрея Кутило - сложные эксперименты по поиску киноязыка для честного разговора о белорусских протестах 2020 года, "Начальник отряда" Никиты Ефимова и "Лето 2331" Константина Селина - совершенно разные исследования современного российского тоталитаризма и попыток ему сопротивляться.

Эти фильмы - в фокусе программы. Их дополняют разговоры с руководителем "Артдокфеста" Виталием Манским - о том, как кинематограф пасует перед реальными событиями, а документальное кино становится тотальным, и с лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым - о слабой надежде на свет в конце тоннеля.