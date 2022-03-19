"Новый Нюрнберг". Британские политики просят созвать трибунал для Путина

На вопрос, считает ли он российского президента военным преступником, он ответил: "Так сказал президент Байден, и это также и мое мнение".

ФОТО: BBC

Президент США Джо Байден на этой неделе впервые назвал Путина "военным преступником".

Кремль осудил комментарии как "неприемлемую и непростительную риторику".

По словам Брауна, война сопровождается неизбирательными бомбардировками гражданских лиц, что противоречит международному праву, а также нарушениями режима прекращения огня во время эвакуаций и "ядерным шантажом".

Российские войска бомбят жилые районы в ряде городов Украины. Российские власти при этом утверждают, что их целью являются военные объекты и инфраструктура.

В среду в осажденном Мариуполе был нанесен удар по театру, где укрывались сотни мирных жителей. Украина также назвала военным преступлением удар российской авиации по мариупольской больнице.

Есть основания полагать, что трибунал будет действовать в дополнение к текущим расследованиям МУС по военным преступлениям.

Кампанию уже поддержали более 790 тысяч человек, в том числе десятки общественных деятелей.

Свои подписи под петицией поставили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и бывший председатель Верховного суда Великобритании леди Хейл, а также также профессор международного права Филипп Сэндс, бывший прокурор Нюрнбергского военного трибунала Бенджамин Ференц и бывший председатель Европейского суда по правам человека сэр Николас Братца.

Встреча Гордона Брауна и Владимира Путина в 2006 году ФОТО: Getty Images

В своей статье для таблоида Daily Mail Браун утверждает, что создание нового трибунала закроет лазейку в международном праве, "которую Путин может использовать, чтобы уклоняться от правосудия".

"Мы должны действовать быстро, чтобы убедить народ Украины, что мы готовы что-то делать, а не просто говорить, и мы должны дать понять путинским сообщникам, что петля затягивается. Если они не дистанцируются от Путина, им грозит уголовное преследование и тюрьма", - написал Браун.

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Однако депутат парламента Украины Дмитрий Гурин заявил Би-би-си, что скептически относится к возможности суда над Путиным по образцу Нюрнбергского процесса.